Неприятно её созерцать: В Тамбовской области жители требуют избавиться от страшной «пчеломухи»
Жители тамбовского Ишима требуют снести арт-объект в виде мухи у автовокзала
Обложка. © Telegram / Ишим пере Подслушано
Жители Ишима в Тамбовской области выразили недовольство по поводу странного арт-объекта, напоминающего муху, расположенного рядом со старым автовокзалом. Они требуют его демонтажа.
«Обращаюсь к руководству города или не знаю к кому. Уберите, пожалуйста, это ужасное творение, в виде грязной мухи, в районе старого Автовокзала. Без неё, просто клумба, смотрится красиво. Виден лес. Но, так неприятно её созерцать», — написала неравнодушная местная жительница в социальных сетях. Многие поддержали её в комментариях.
Оказалось, что изначально статуя задумывалась как изображение пчелы, а не мухи. Однако после длительной эксплуатации её внешний вид значительно изменился. Некоторые интернет-пользователи предложили переместить это насекомое в более подходящее место, например, к зданию городской администрации.
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