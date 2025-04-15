Неприятно её созерцать: В Тамбовской области жители требуют избавиться от страшной «пчеломухи»

Жители Ишима в Тамбовской области выразили недовольство по поводу странного арт-объекта, напоминающего муху, расположенного рядом со старым автовокзалом. Они требуют его демонтажа.

«Обращаюсь к руководству города или не знаю к кому. Уберите, пожалуйста, это ужасное творение, в виде грязной мухи, в районе старого Автовокзала. Без неё, просто клумба, смотрится красиво. Виден лес. Но, так неприятно её созерцать», — написала неравнодушная местная жительница в социальных сетях. Многие поддержали её в комментариях.

Оказалось, что изначально статуя задумывалась как изображение пчелы, а не мухи. Однако после длительной эксплуатации её внешний вид значительно изменился. Некоторые интернет-пользователи предложили переместить это насекомое в более подходящее место, например, к зданию городской администрации.