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14 июня, 13:21

Нарушение закона: Работникам объяснили, как наказать начальство за жару в офисе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Температура в офисе не может превышать 28 градусов

Сотруднику жарко в офисе и он не может работать. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Сотруднику жарко в офисе и он не может работать. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В жаркие летние месяцы вопрос температуры воздуха в офисе становится важным с точки зрения не только комфорта, но и закона, предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Так, согласно санитарным нормам, предельная температура для помещений с низкой физической нагрузкой составляет 28 градусов. Если она выше, то формально работник не обязан выполнять свои обязанности.

«Если температура в помещении поднимается выше нормативных значений и продолжается работа, работодатель рискует получить административное взыскание по статье 5.27 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц может достигать 50 тыс. рублей», — отметил собеседник RT.

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От также предупредил, что если сотрудник получает тепловой удар или иной вред здоровью из-за высокой температуры, то работодатель будет нести не только административную, но и потенциально гражданско-правовую ответственность. Кроме того, игнорирование рекомендации Роспотребнадзора может вызвать претензии со стороны трудовой инспекции или прокуратуры.

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