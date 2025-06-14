Нарушение закона: Работникам объяснили, как наказать начальство за жару в офисе

В жаркие летние месяцы вопрос температуры воздуха в офисе становится важным с точки зрения не только комфорта, но и закона, предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Так, согласно санитарным нормам, предельная температура для помещений с низкой физической нагрузкой составляет 28 градусов. Если она выше, то формально работник не обязан выполнять свои обязанности.

«Если температура в помещении поднимается выше нормативных значений и продолжается работа, работодатель рискует получить административное взыскание по статье 5.27 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц может достигать 50 тыс. рублей», — отметил собеседник RT.