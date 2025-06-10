Без пятидневки для зумеров: Россиянам раскрыли, что нужно для успешного бизнеса

Эксперт по лидерству и бизнес-тренер Антони Лебединская раскрыла секреты успешного предпринимательства в современном обществе. По её словам, ключ к триумфу лежит в понимании двух фундаментальных характеристик. Одна из них — необходимость быстро адаптироваться к изменениям и предвосхищать тренды.

По словам эксперта, эта быстрая адаптация обеспечивает преимущество среди конкурентов. Кроме того, в настоящее время остро стоит проблема конкуренции между фирмами за квалифицированных сотрудников. Специалист отметила, что работодатели вынуждены брать на работу даже пенсионеров.

Бизнес-тренер добавила, что эта проблема привела к изменению стратегий найма: если раньше фирмы ориентировались на старшеклассников, то теперь берут даже учащихся средней школы, чтобы заранее готовить персонал. По словам Лебединской, особую проблему создают зумеры, которые не хотят работать по найму на пятидневке.