«Зациклены на себе»: Эксперт объяснил, почему зумерам плевать на доски почёта на работе

Традиционные подходы к мотивации персонала, такие как доски почёта, уже не работают. По мнению управляющего партнёра рекрутинговой компании Владислава Быханова, эти методы не учитывают психологию современных сотрудников, особенно представителей поколения Z, для которых индивидуальность и личные достижения важнее формального соревнования.

«Те, кто утверждает, что доска почёта — чуть ли не единственный метод мотивации и подстёгивания, не берут в расчёт, что рождаемость сильно упала и во многих семьях по одному ребёнку и ему буквально «дуют во все места» с рождения. Формируют жизненную философию, что он единственный и уникальный. И у представителей молодёжи — это самая распространённая жизненная позиция и жизненная установка. И их вообще не вдохновляют результаты других — они зациклены на себе», — рассказал Быханов в беседе с радио Sputnik.

Эксперт отметил, что современная система мотивации должна строится на принципе уникальности каждого сотрудника, подчеркнув, что задача менеджеров заключается в раскрытии этой индивидуальности, а не в организации формальных соревнований с символическими наградами. Он также указал, что оценка уровня удовлетворённости персонала остаётся важным направлением развития HR-сферы и приоритетной целью на 2025 год.