«Нереально набраться сил»: Большинству россиян не хватает отпускных дней для отдыха

В России обсуждают идею разрешить сотрудникам брать дополнительный отпуск из-за профессионального выгорания. Медики предупреждают: если игнорировать стресс, это может привести к тяжёлым психическим и физическим недугам, сообщает kp.ru.

Как показал опрос, 71% россиян ощущают нехватку отпускных дней для полноценного восстановления. Многие сталкиваются с тем, что отпуск приходится разбивать на части по требованию работодателя, а оставшиеся дни компенсируются деньгами. Люди жалуются: за одну-две недели невозможно нормально отдохнуть и набраться сил.

Некоторые респонденты отмечают, что усталость накапливается настолько, что стандартного отпуска уже недостаточно — нужен продолжительный перерыв, вплоть до академического года. В то же время 18% участников опроса считают, что им хватает предоставленного отдыха: они успевают провести время с семьёй, заняться домашними делами и восстановиться.

Ещё 8% признались, что не используют весь отпуск — либо из-за любви к работе, либо из страха потерять место. Некоторые вспоминают годы работы без выходных и отпусков, утверждая, что вполне справлялись.