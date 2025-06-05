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5 июня, 11:37

«Нереально набраться сил»: Большинству россиян не хватает отпускных дней для отдыха

Kp.ru: 71% жителей России не хватает отпускных дней для полного восстановления

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России обсуждают идею разрешить сотрудникам брать дополнительный отпуск из-за профессионального выгорания. Медики предупреждают: если игнорировать стресс, это может привести к тяжёлым психическим и физическим недугам, сообщает kp.ru.

Как показал опрос, 71% россиян ощущают нехватку отпускных дней для полноценного восстановления. Многие сталкиваются с тем, что отпуск приходится разбивать на части по требованию работодателя, а оставшиеся дни компенсируются деньгами. Люди жалуются: за одну-две недели невозможно нормально отдохнуть и набраться сил.

Некоторые респонденты отмечают, что усталость накапливается настолько, что стандартного отпуска уже недостаточно — нужен продолжительный перерыв, вплоть до академического года. В то же время 18% участников опроса считают, что им хватает предоставленного отдыха: они успевают провести время с семьёй, заняться домашними делами и восстановиться.

Ещё 8% признались, что не используют весь отпуск — либо из-за любви к работе, либо из страха потерять место. Некоторые вспоминают годы работы без выходных и отпусков, утверждая, что вполне справлялись.

Россиянам хотят предоставить ещё один отпуск для повышения рождаемости
Россиянам хотят предоставить ещё один отпуск для повышения рождаемости

Ранее директор Института исследования проблем современной политики предложил дать россиянам возможность уйти в ещё один оплачиваемый отпуск, если они чувствуют, что столкнулись с эмоциональным выгоранием на работе. Звучит интересно, но психологи считают, что такой отдых не поможет людям справиться с этим состоянием.

Владимир Озеров
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