Россиянам хотят предоставить ещё один отпуск для повышения рождаемости

Депутат Государственной думы Георгий Арапов выступил с инициативой ввести новый вид ежегодного оплачиваемого отпуска — «демографическую неделю». Предложение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

В документе, с которым ознакомилось РИА «Новости», Арапов просит рассмотреть возможность введения такого отпуска и, в случае одобрения, подготовить необходимые изменения в законодательство совместно с профильными ведомствами.

По мнению парламентария, «демографическая неделя» может стать действенным способом стимулирования рождаемости: дополнительное время отдыха поможет гражданам снизить уровень стресса, восстановить эмоциональное равновесие и, как следствие, легче принять решение о создании семьи и рождении ребенка. Для одиноких людей это может стать возможностью для новых знакомств и построения отношений.

Арапов также отметил тревожные демографические тенденции. По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,41 ребёнка на женщину — минимальный показатель за последние десятилетия. Кроме того, около 25 миллионов россиян живут в одиночестве — это более 40% всех домохозяйств, и за последние 20 лет этот показатель почти удвоился. Наиболее многочисленная группа одиноких граждан — лица трудоспособного возраста (57,4%).