«Радуют мини-юбки»: Депутат призвал россиянок оголить ноги ради повышения рождаемости

Депутат Гордумы Калужской области от ЛДПР и председатель комиссии по ЖКС Тарусы Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни с целью повышения демографических показателей в России. К своему посту во «‎ВКонтакте» он приложил изображение стильной дамы в кожаной юбке.

Пост депутата Гордумы Калужской области от ЛДПР Евгения Руденко. Обложка © VK / Евгений Руденко

Именно так должны ходить женщины в солнечные дни считает Евгений Руденко. Обложка © VK / Евгений Руденко

Сам такую идею политик очень даже поддержал, а вот публика в комментариях к посту устроила настоящий разнос. Пользователи предложили депутатам тоже не отказывать себе в удовольствии и весной выйти на улицы без брюк.

«В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте. Я попросил только в солнечные дни ходить в юбках, не на морозе», — заявил Руденко.