«Радуют мини-юбки»: Депутат призвал россиянок оголить ноги ради повышения рождаемости
Калужский депутат Руденко призвал женщин носить мини для повышения демографии
Депутат Гордумы Калужской области от ЛДПР и председатель комиссии по ЖКС Тарусы Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни с целью повышения демографических показателей в России. К своему посту во «ВКонтакте» он приложил изображение стильной дамы в кожаной юбке.
Пост депутата Гордумы Калужской области от ЛДПР Евгения Руденко. Обложка © VK / Евгений Руденко
Именно так должны ходить женщины в солнечные дни считает Евгений Руденко. Обложка © VK / Евгений Руденко
Сам такую идею политик очень даже поддержал, а вот публика в комментариях к посту устроила настоящий разнос. Пользователи предложили депутатам тоже не отказывать себе в удовольствии и весной выйти на улицы без брюк.
«В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте. Я попросил только в солнечные дни ходить в юбках, не на морозе», — заявил Руденко.
Он также отметил, что их однопартийки периодически радуют их мини-юбками. Сам Руденко тоже предпочитает выделяться на улицах Тарусы, появляясь в образе американского лётчика весной.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 февраля материнский капитал в России увеличился на 7,3%. Теперь выплата за первого ребёнка составляет более 690 тысяч рублей. Если сертификат на первенца не был использован, на второго и последующих детей семья сможет получить 912,2 тысячи рублей. Кроме того, 18 февраля Госдума продлила программу материнского капитала до 2030 года.
VK / Евгений Руденко