В России предложили считать новорождённых по-новому

В России обсуждают возможные изменения в методологии учёта рождаемости. Идея заключается в том, чтобы исключить из статистики так называемые «гостевые рождения», когда ребёнка фиксируют в регионе, где находится родильный дом, а не по месту постоянного проживания семьи. Об этом сообщает РБК.

На данный момент регионы могут завышать свои показатели рождаемости, если граждане приезжают из других субъектов страны и регистрируют рождение ребёнка по месту нахождения роддома.

В Росстате сообщили, что уже тестируют новый способ расчёта демографических показателей, который предполагает привязку к месту регистрации родителей. Этот эксперимент проводится в ограниченном режиме, однако в будущем метод может быть принят на постоянной основе.