Детский омбудсмен Волынец раскритиковала идею Анфисы Чеховой переименовать брак

Замена термина «брак» не решит проблему нежелания граждан вступать в семейные отношения, поэтому необходимо менять парадигму мышления молодёжи, которые не хотят создавать семьи и рожать детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Анфисы Чеховой.

Основатель Национального родительского комитета призвала оказывать государственную поддержку программ и фильмов с образом многодетной семьи, а также регулировать информационную политику в данной сфере. Она выразила надежду, что духовная составляющая для молодых людей выше материальной.

«Поэтому, несмотря на необходимость расширения мер государственной поддержки семей с детьми, нам всё-таки нужно работать со смыслами. А такие задачи с наскоку не решаются, и уж точно не изменением слова, обозначающего гражданское состояние этих людей», — отметила детский омбудсмен в беседе с RT.