Детский омбудсмен Волынец раскритиковала идею Анфисы Чеховой переименовать брак
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Замена термина «брак» не решит проблему нежелания граждан вступать в семейные отношения, поэтому необходимо менять парадигму мышления молодёжи, которые не хотят создавать семьи и рожать детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Анфисы Чеховой.
Основатель Национального родительского комитета призвала оказывать государственную поддержку программ и фильмов с образом многодетной семьи, а также регулировать информационную политику в данной сфере. Она выразила надежду, что духовная составляющая для молодых людей выше материальной.
«Поэтому, несмотря на необходимость расширения мер государственной поддержки семей с детьми, нам всё-таки нужно работать со смыслами. А такие задачи с наскоку не решаются, и уж точно не изменением слова, обозначающего гражданское состояние этих людей», — отметила детский омбудсмен в беседе с RT.
Напомним, ранее член партии «Новые люди» Анфиса Чехова предложила переименовать термин «брак», который якобы намекает, что граждане «занимаются чем-то сомнительным». Кроме того, депутат Госдумы выступила с инициативой ввести моду на студенческую любовь для повышения демографии.