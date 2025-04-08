«Мужчины бывают коварны»: Анфиса Чехова одобрила идею создания «реестра» женатиков
Чехова: Россиянкам нужно объединить усилия, чтобы не сталкиваться с изменщиками
Ведущая Анфиса Чехова положительно отреагировала на инициативу о создании «реестра» женатых мужчин, которые скрывают своё семейное положение, и притворяясь свободными, изменяют супругам. Она призвала женщин объединяться и общими усилиями решать проблему.
Анфиса Чехова о создании «реестра» женатиков. Видео © Life.ru
Ведущая вспомнила, что за границей женщины нередко применяют различные хитрости, чтобы подать сигнал супруге о неверном муже.
«Например, в союзных странах девушки придумали натираться блестяшками. То есть, блестящим маслом для тела, чтобы, когда мужчина, который притворяется неженатым и затем вступает с ними в интимную близость на стороне, возвращался к супруге блестящим. Эти блестяшки очень сложно отмыть», — поделилась Чехова в беседе с Life.ru.
Она уверена, что помочь женщинам избежать обмана помогут специальные списки, через которые те, например, смогут делиться своим опытом, чтобы другие не сталкивались с подобным.
«Мужчины в поисках удовольствия на стороне бывают коварны и не часто предупреждают женщин о том, что они несвободны», — заключила Чехова.
Напомним, ранее центр «Сорок сороков» обратился в Государственную думу с просьбой создания в России реестра граждан, находящихся в браке. Правозащитники убеждены, что возможность устроить проверку партнёра на наличие штампа в паспорте поможет значительно сократить количество обманутых матерей-одиночек.
Life.ru