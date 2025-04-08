Любовники вне закона: В России предложили создать «реестр» женатых

Центр «Сорок сороков» обратился в Госдуму с просьбой создать в России реестр граждан, находящихся в браке. По мнению правозащитников, возможность проверить своего партнёра на наличие штампа в паспорте снизит количество обманутых матерей-одиночек.

Общественники привели статистику ВЦИОМа, согласно которой 37% россиян признали факт супружеской неверности. А по данным Росстата, около 30% разводов в России связаны с изменами. Поэтому правозащитники считают важным проработать механизм проверки семейного статуса потенциального партнёра.

«Наличие этой функции и понимание того, что обман об отсутствии брака, если таковой имеется, может быть раскрыт, станет поводом задуматься, так ли нужно ставить под угрозу имеющийся брак, а добросовестному партнёру, который рассматривает возможность серьёзных отношений, поможет удостовериться в честности и искренности намерений того, с кем вступает в романтические отношения», — заявили в центре «Сорок сороков».

Отслеживать женатиков-обманщиков предлагается с помощью «Госуслуг»: отправлять запрос в отделы ЗАГС на проверку наличия или отсутствия зарегистрированного брака.

Обращение с соответствующей инициативой правозащитники уже направили руководителю Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.