«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт»: Чехова предложила переименовать брак

Ведущая и член партии «Новые люди» Анфиса Чехова предложила ввести моду на студенческую любовь для повышения демографии. По её словам, изменить демографическую ситуацию в стране при помощи питания и спорта не получится.

Анфиса Чехова о демографии в России. Видео © Life.ru

«К сожалению, здесь всё гораздо сложнее. И при помощи питания и спорта не поднять нашу демографию. <...> Мы хотим ввести моду на студенческую любовь. Потому что раньше, мы все помним, люди влюблялись в студенческие годы, создавали семьи, вместе строили карьеру, вместе всего добивались», — сказала она.

Чехова также предложила при устройстве на работу отдавать приоритет людям, у которых больше детей. По её словам, беременных студенток стоит переводить на бюджет, а сам термин «брак» изменить, выбрав новое именование для союза.

«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Когда люди вступают в брак, само название говорит о том, что они занимаются чем-то сомнительным», — считает ведущая.