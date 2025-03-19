Ведущая Анфиса Чехова и певица Miravi стали членами партии «Новые люди»

Российская политическая партия «Новые люди» вручила партбилеты телеведущей Анфисе Чеховой и певице Miravi (Влада Шпигарь). Билеты они получили из рук вице-спикера Государственной думы, члена центрального совета партии Владислава Даванкова в ходе всероссийского съезда.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев на всероссийском съезде. Видео © Life.ru

«Я поняла, что я хочу не просто жить для себя, хочу служить людям», — сказала Анфиса Чехова.

Телеведущая и певица Влада Шпигарь возглавят проекты партии. Также в числе новых членов «Новых людей» волонтёр Дмитрий Рыжков, врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Колтунова и участник специальной военной операции (СВО) Валерий Типанов.