Ведущая Анфиса Чехова и певица Miravi стали членами партии «Новые люди»
Анфиса Чехова и певица Miravi. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova / miravi
Российская политическая партия «Новые люди» вручила партбилеты телеведущей Анфисе Чеховой и певице Miravi (Влада Шпигарь). Билеты они получили из рук вице-спикера Государственной думы, члена центрального совета партии Владислава Даванкова в ходе всероссийского съезда.
Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев на всероссийском съезде. Видео © Life.ru
«Я поняла, что я хочу не просто жить для себя, хочу служить людям», — сказала Анфиса Чехова.
Телеведущая и певица Влада Шпигарь возглавят проекты партии. Также в числе новых членов «Новых людей» волонтёр Дмитрий Рыжков, врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Колтунова и участник специальной военной операции (СВО) Валерий Типанов.
Ранее Анфиса Чехова осудила радикальный способ оградить детей от секс-игрушек на маркетплейсах. Сенатор Артём Шейкин призывал обязать маркетплейсы верифицировать возраст покупателей через «Госуслуги» при покупке товаров «18+». Телеведущая заметила, что ужесточение правил покупок интимных товаров никак не поможет оградить подростков от ненужной информации.