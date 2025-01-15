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15 января, 14:49

Айза и Анфиса Чехова осудили радикальный способ оградить детей от секс-игрушек на маркетплейсах

Айза и Анфиса Чехова осудили идею изменить правила продажи товаров «18+»

Айза-Лилуна Ай и Анфиса Чехова. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aizalovesam, achehova

Айза-Лилуна Ай и Анфиса Чехова. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aizalovesam, achehova

Блогер и ведущая Айза-Лилуна Ай назвала чрезмерно радикальным призыв сенатора Артёма Шейкина обязать маркетплейсы верифицировать возраст покупателей через «Госуслуги» при покупке товаров «18+».

Звучит как-то немножко устрашающе не только для детей, но и для взрослых. Надеюсь, что у сенатора не было какого-то плачевного опыта с этим, потому что, мне кажется, это какая-то мера суперрадикальная. Лучше бы закрыли доступ к продаже всяким фейерверкам, петардам и тому подобному

Айза-Лилуна Ай

блогер, ведущая

Звучит как-то немножко устрашающе не только для детей, но и для взрослых. Надеюсь, что у сенатора не было какого-то плачевного опыта с этим, потому что, мне кажется, это какая-то мера суперрадикальная. Лучше бы закрыли доступ к продаже всяким фейерверкам, петардам и тому подобному
Звучит как-то немножко устрашающе не только для детей, но и для взрослых. Надеюсь, что у сенатора не было какого-то плачевного опыта с этим, потому что, мне кажется, это какая-то мера суперрадикальная. Лучше бы закрыли доступ к продаже всяким фейерверкам, петардам и тому подобному

По мнению блогерши, которая воспитывает двоих сыновей, детское любопытство разгорится ещё больше, если вводить подобные запреты. Она уверена, что лучше заниматься «сексуальным просвещением детей и не называть это развратом».

Телеведущая Анфиса Чехова с коллегой согласилась, заметив, что ужесточение правил покупок интимных товаров на маркетплейсах никак не поможет оградить подростков от ненужной информации.

«Я думаю, что в нашей стране есть гораздо больше других актуальных и животрепещущих тем, чтобы обсуждать такую ерунду», — заявила Чехова в беседе с Life.ru.

Геймеров в России хотят верифицировать через «Госуслуги» или по паспорту
Геймеров в России хотят верифицировать через «Госуслуги» или по паспорту

Ранее первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин направил обращение руководителю Роскомнадзора Андрею Липову. Он предложил обязать маркетплейсы верифицировать возраст покупателей через «Госуслуги», если совершается покупка товаров категории «18+». По его словам, сейчас несовершеннолетние могут легко попасть на карточки с интимной продукцией на маркетплейсах.

Екатерина Хмелева
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