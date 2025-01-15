Айза и Анфиса Чехова осудили радикальный способ оградить детей от секс-игрушек на маркетплейсах

Звучит как-то немножко устрашающе не только для детей, но и для взрослых. Надеюсь, что у сенатора не было какого-то плачевного опыта с этим, потому что, мне кажется, это какая-то мера суперрадикальная. Лучше бы закрыли доступ к продаже всяким фейерверкам, петардам и тому подобному