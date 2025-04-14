В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час ради демографии

Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко («Единая Россия») высказал мнение о том, что женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час. По его словам, сейчас каждый ребёнок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети занимаются в нескольких секциях.

«Очень сложно успеть, если рабочий день заканчивается в 18:00, сопроводить детей на кружки, которые часто начинаются в это же время, а некоторые — даже раньше. В результате дети получают уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения», — сказал депутат ТАСС.

По словам депутата, девочки после этого делают выводы, что не хотят детей. Антропенко подчеркнул, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, и это устраивает не всех. Даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим лишний час в сутки, чтобы, например, собраться на работу.

По словам Антропенко, женщинам требуется намного больше времени, чем мужчинам. Парламентарий призвал сократить рабочий день для женщин хотя бы на час с сохранением зарплаты. Депутат считает, что эта мера поможет улучшить демографическую ситуацию.