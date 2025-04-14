В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час ради демографии
Депутат Антропенко призвал сократить рабочий день для женщин на час
Женщинам нужно гораздо больше времени, чем мужчинам, уверен депутат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко («Единая Россия») высказал мнение о том, что женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час. По его словам, сейчас каждый ребёнок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети занимаются в нескольких секциях.
«Очень сложно успеть, если рабочий день заканчивается в 18:00, сопроводить детей на кружки, которые часто начинаются в это же время, а некоторые — даже раньше. В результате дети получают уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения», — сказал депутат ТАСС.
По словам депутата, девочки после этого делают выводы, что не хотят детей. Антропенко подчеркнул, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, и это устраивает не всех. Даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим лишний час в сутки, чтобы, например, собраться на работу.
По словам Антропенко, женщинам требуется намного больше времени, чем мужчинам. Парламентарий призвал сократить рабочий день для женщин хотя бы на час с сохранением зарплаты. Депутат считает, что эта мера поможет улучшить демографическую ситуацию.
Ранее профсоюзы объяснили, почему 36-часовая рабочая неделя россиянам не светит. Также там назвали условие для изменений.