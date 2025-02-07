«Кадровый голод»: Профсоюзы объяснили, почему 36-часовая рабочая неделя нам не светит

В России маловероятно введут 36-часовую рабочую неделю после завершения СВО на фоне дефицита кадров. Это может произойти только при радикальной автоматизации производства, заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Александр Шершуков.

«Вопрос в дефиците рабочей силы. Сокращение продолжительности рабочего времени в течение недели означает, что люди будут меньше работать. У нас сейчас уже есть дефицит рабочей силы. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уже говорил, что к 2030 году он будет составлять 3 млн человек. Соответственно, вопрос, кто будет работать в освобождающееся время, если таковых рабочих рук нет», — приводит ТАСС слова Шершукова.

Эксперт добавил, что уточнил, что число работников даже после окончания СВО увеличится в недостаточном количестве. Люди вернутся с фронта и начнут заниматься производительным трудом, но это всё равно будет меньше трёх миллионов человек. Если в РФ наблюдался большой объём безработных, то они бы могли заместить тех, кто работает меньшее количество времени, отметил Шершуков. Также специалист напомнил о демографической ситуации в России, которая влияет на кадровый голод. По его словам, инициатива является правильной в перспективе, но пока тяжело реализуема.

«Можно, например, через радикальное введение автоматизации производства. Но на это нужны деньги, на это нужны большие кредиты производству. А сейчас при имеющейся ключевой ставке Центрального банка взять такие кредиты невозможно», — заключил замглавы ФНПР.