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31 мая, 09:40

Психолог объяснила, почему зумеры прыгают с одной работы на другую

Психолог Федосимова: Российская молодёжь не приучена трудиться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Каждый третий россиянин, особенно в возрасте от 18 до 34 лет, всерьёз задумывается о кардинальных изменениях в своей профессиональной жизни. Почему же молодёжь не задерживается на одном месте, рассказала в беседе с РИА «ФедералПресс» психолог Татьяна Федосимова.

По мнению эксперта, нынешнее поколение выросло в относительно стабильных условиях. Это снижает потребность в постоянстве, делая приоритетом новые впечатления и динамику.

«Молодёжь живёт в стабильности, у них потребность во впечатлениях и в изменениях выше, чем у людей предыдущих поколений. А люди, пережившие 1990-е годы, знают, что такое нестабильность, поэтому потребность в стабильности у них не удовлетворена и является актуальной», — сказала эксперт.

Современное образование, изобилие информации и доступность искусственного интеллекта снижают потребность в усердном труде. Молодые специалисты, ожидая высоких зарплат при минимуме усилий, легко меняют работу, сталкиваясь с реальными требованиями.

«Молодёжь не очень-то приучена трудиться. Им [поколению альфа] учеба в школе дается легче, чем, например, предыдущим поколениям, когда был дефицит информации и её нужно было добывать. Сейчас информации много, есть сайты с готовыми домашними заданиями», — отметила психолог.

При этом частая смена профессии, особенно в юном возрасте, может быть полезна для самоопределения и развития мозга, стимулируя новые нейронные связи. Это также актуально, когда человек достигает карьерного потолка. Сегодня мы живём в уникальное время, когда возможность выбирать и менять направление деятельности становится нормой, что, по мнению психолога, является положительной тенденцией.

Зумеры массово записываются на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам
Зумеры массово записываются на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам

Интересно, кому в итоге придётся подстраиваться — системе и её новым элементам. Ранее Life.ru рассказывал, что многие зумеры запросто уходят с работы, если она кажется им рутинной и скучной. Для представителей поколения Z рабочее место никогда не станет выше их личных амбиций.

Владимир Озеров
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