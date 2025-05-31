Психолог объяснила, почему зумеры прыгают с одной работы на другую

Каждый третий россиянин, особенно в возрасте от 18 до 34 лет, всерьёз задумывается о кардинальных изменениях в своей профессиональной жизни. Почему же молодёжь не задерживается на одном месте, рассказала в беседе с РИА «ФедералПресс» психолог Татьяна Федосимова.

По мнению эксперта, нынешнее поколение выросло в относительно стабильных условиях. Это снижает потребность в постоянстве, делая приоритетом новые впечатления и динамику.

«Молодёжь живёт в стабильности, у них потребность во впечатлениях и в изменениях выше, чем у людей предыдущих поколений. А люди, пережившие 1990-е годы, знают, что такое нестабильность, поэтому потребность в стабильности у них не удовлетворена и является актуальной», — сказала эксперт.

Современное образование, изобилие информации и доступность искусственного интеллекта снижают потребность в усердном труде. Молодые специалисты, ожидая высоких зарплат при минимуме усилий, легко меняют работу, сталкиваясь с реальными требованиями.

«Молодёжь не очень-то приучена трудиться. Им [поколению альфа] учеба в школе дается легче, чем, например, предыдущим поколениям, когда был дефицит информации и её нужно было добывать. Сейчас информации много, есть сайты с готовыми домашними заданиями», — отметила психолог.

При этом частая смена профессии, особенно в юном возрасте, может быть полезна для самоопределения и развития мозга, стимулируя новые нейронные связи. Это также актуально, когда человек достигает карьерного потолка. Сегодня мы живём в уникальное время, когда возможность выбирать и менять направление деятельности становится нормой, что, по мнению психолога, является положительной тенденцией.