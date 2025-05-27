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27 мая, 19:01

Зумеры массово записываются на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам

CBC: Для канадских зумеров запустили курс «Взросление 101»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Buzmakova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Buzmakova

Иностранные зумеры повально записываются на курсы взросления, потому что не могут справиться с бытовыми задачами. Об этом пишет CBC.

Представители поколения Z признаются, что не в состоянии выполнить некоторые бытовые вещи. Порой доходит до смешного: молодые люди не справляются со стиркой белья, выбором продуктов в супермаркете и не могут подшить оторвавшуюся пуговицу, говорится в материале.

«Я не знаю, как поменять колесо. У меня вообще нет машины. Я не умею шить. Я не умею делать много чего, разве что готовить», — рассказал студент первого курса университета Торонто в Канаде Олден Гарсия.

Тяжёлая ситуация потребовала решительных мер — был открыт спецкурс «Взросление 101». Там зумеров будут учить базовым навыкам взрослой жизни.

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Ранее Life.ru рассказывал о социологическом опросе, который показал, что зумеры, в отличие от миллениалов, готовы на протяжении долгого времени жить отдельно от своего партнёра по отношениям. Если верить результатам исследования, то так к вопросу относится почти половина представителей поколения Z, при этом многие из них считают раздельное проживание очень удобным.

Юрий Лысенко
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