Зумеры массово записываются на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам

Иностранные зумеры повально записываются на курсы взросления, потому что не могут справиться с бытовыми задачами. Об этом пишет CBC.

Представители поколения Z признаются, что не в состоянии выполнить некоторые бытовые вещи. Порой доходит до смешного: молодые люди не справляются со стиркой белья, выбором продуктов в супермаркете и не могут подшить оторвавшуюся пуговицу, говорится в материале.

«Я не знаю, как поменять колесо. У меня вообще нет машины. Я не умею шить. Я не умею делать много чего, разве что готовить», — рассказал студент первого курса университета Торонто в Канаде Олден Гарсия.

Тяжёлая ситуация потребовала решительных мер — был открыт спецкурс «Взросление 101». Там зумеров будут учить базовым навыкам взрослой жизни.