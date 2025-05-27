Зумеры массово записываются на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам
CBC: Для канадских зумеров запустили курс «Взросление 101»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Buzmakova
Иностранные зумеры повально записываются на курсы взросления, потому что не могут справиться с бытовыми задачами. Об этом пишет CBC.
Представители поколения Z признаются, что не в состоянии выполнить некоторые бытовые вещи. Порой доходит до смешного: молодые люди не справляются со стиркой белья, выбором продуктов в супермаркете и не могут подшить оторвавшуюся пуговицу, говорится в материале.
«Я не знаю, как поменять колесо. У меня вообще нет машины. Я не умею шить. Я не умею делать много чего, разве что готовить», — рассказал студент первого курса университета Торонто в Канаде Олден Гарсия.
Тяжёлая ситуация потребовала решительных мер — был открыт спецкурс «Взросление 101». Там зумеров будут учить базовым навыкам взрослой жизни.
Ранее Life.ru рассказывал о социологическом опросе, который показал, что зумеры, в отличие от миллениалов, готовы на протяжении долгого времени жить отдельно от своего партнёра по отношениям. Если верить результатам исследования, то так к вопросу относится почти половина представителей поколения Z, при этом многие из них считают раздельное проживание очень удобным.