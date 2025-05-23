Гостевой брак: Зумеры рассказали, почему предпочитают жить отдельно от второй половинки

Если большинство миллениалов (59%) считают раздельное проживание скорее временной ситуацией, то почти каждый второй представитель поколения Z (43%) готов длительное время находиться в таких отношениях. Они уверены, что гостевой брак — это удобно (20%), а также позволяет отказаться от совместной аренды или покупки жилья (8%).

Согласно результатам исследования, которые публикует РИАМО, каждый пятый зумер (23%) проживает отдельно от второй половинки. Основной причиной является нерешённый квартирный вопрос: 28% участников опроса отметили именно эту проблему. При этом они считают, что жильё для совместного проживания слишком дорогостоящее.

Также 28% респондентов убеждены, что на данном этапе жизни раздельное проживание помогает им полностью реализовать себя. Еще 31% признались, что испытывают неуверенность в своих отношениях, а 14% просто не хотят жить вместе с партнёром.