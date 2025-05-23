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23 мая, 08:01

Гостевой брак: Зумеры рассказали, почему предпочитают жить отдельно от второй половинки

РИАМО: 43% зумеров готовы состоять в гостевом браке долгое время

Влюблённая пара. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Влюблённая пара. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Если большинство миллениалов (59%) считают раздельное проживание скорее временной ситуацией, то почти каждый второй представитель поколения Z (43%) готов длительное время находиться в таких отношениях. Они уверены, что гостевой брак — это удобно (20%), а также позволяет отказаться от совместной аренды или покупки жилья (8%).

Согласно результатам исследования, которые публикует РИАМО, каждый пятый зумер (23%) проживает отдельно от второй половинки. Основной причиной является нерешённый квартирный вопрос: 28% участников опроса отметили именно эту проблему. При этом они считают, что жильё для совместного проживания слишком дорогостоящее.

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Также 28% респондентов убеждены, что на данном этапе жизни раздельное проживание помогает им полностью реализовать себя. Еще 31% признались, что испытывают неуверенность в своих отношениях, а 14% просто не хотят жить вместе с партнёром.

Кстати, большинство (65%) зумеров живут отдельно от родителей. Из них 42% переехали в съёмную квартиру, 25% — в общежитие или делили жильё с друзьями, 18% получили квартиру по наследству. Только 15% съехали в собственное жильё, которое приобрели самостоятельно или при поддержке родителей.

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Борис Эльфанд
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