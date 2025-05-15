Невролог раскрыла опасность диджитал-деменции, от которой страдают зумеры

Увлечение цифровыми технологиями может иметь негативные последствия для развивающегося мозга молодых людей, предупредила невроло Екатерина Демьяновская. По её словам, врачи впервые заметили у активных пользователей интернета проблемы с памятью, ориентированием в пространстве и бытовым самообслуживанием около десяти лет назад.

Со временем родители начали обращаться к специалистам с жалобами на снижение памяти, ухудшение успеваемости, странное поведение и трудности с выполнением простых бытовых задач у детей школьного возраста. В 2023 году писатель и специалист по работе мозга Джим Квик ввёл термин «диджитал-деменция». Это феномен, при котором у молодых людей, постоянно использующих гаджеты, проявляются симптомы, напоминающие деменцию пожилых.

«Основные симптомы диджитал-деменции — снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, трудности с обучением и планированием — могут существенно повлиять на качество жизни и успеваемость в школе и институте», — предупредила собеседница РИАМО.