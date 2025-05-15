Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 15:30

Невролог раскрыла опасность диджитал-деменции, от которой страдают зумеры

Невролог Демьяновская: От диджитал-деменции страдают молодые люди

Зумер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Зумер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Увлечение цифровыми технологиями может иметь негативные последствия для развивающегося мозга молодых людей, предупредила невроло Екатерина Демьяновская. По её словам, врачи впервые заметили у активных пользователей интернета проблемы с памятью, ориентированием в пространстве и бытовым самообслуживанием около десяти лет назад.

Со временем родители начали обращаться к специалистам с жалобами на снижение памяти, ухудшение успеваемости, странное поведение и трудности с выполнением простых бытовых задач у детей школьного возраста. В 2023 году писатель и специалист по работе мозга Джим Квик ввёл термин «диджитал-деменция». Это феномен, при котором у молодых людей, постоянно использующих гаджеты, проявляются симптомы, напоминающие деменцию пожилых.

У каждого второго: Зумеры обзавелись синдромом «вечной болезни» из-за вейпов
У каждого второго: Зумеры обзавелись синдромом «вечной болезни» из-за вейпов

«Основные симптомы диджитал-деменции — снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, трудности с обучением и планированием — могут существенно повлиять на качество жизни и успеваемость в школе и институте», — предупредила собеседница РИАМО.

Дофаминовая ловушка: Родителям объяснили, почему нельзя включать детям мультики во время еды
Дофаминовая ловушка: Родителям объяснили, почему нельзя включать детям мультики во время еды

Ранее невролог перечислила причины и симптомы детской деменции. Недуг включает различные расстройства, приводящие к снижению когнитивных функций, аналогично деменции у взрослых людей. Кроме того, россиянам объяснили, как распознать ювенильный ревматоидный артрит у детей.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar