У каждого второго: Зумеры обзавелись синдромом «вечной болезни» из-за вейпов

Среди молодёжи, активно использующей вейпы и электронные устройства для курения, участились жалобы на постоянные признаки простуды — насморк, заложенность носа, чихание. Как отмечают врачи, это состояние часто не сопровождается другими симптомами заболеваний, но при осмотре выявляется выраженный отёк слизистой оболочки.

По информации от SHOT ПРОВЕРКИ, с такими проблемами чаще всего обращаются школьники старших классов и студенты. Медики фиксируют: примерно у каждого второго молодого пациента, курящего вейп, наблюдается раздражение слизистой носа.

Доктор медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев предупреждает: такие проблемы будут только усугубляться. Состав вейпов содержит большое количество синтетических компонентов и химических добавок, которые агрессивно воздействуют на слизистые оболочки. Без отказа от вейпов ситуация может перерасти в более серьёзные нарушения, требующие вмешательства пульмонолога.

Кроме того, у людей с предрасположенностью к хроническим заболеваниям носоглотки — таким как тонзиллит или синусит — курение электронок может спровоцировать обострение.