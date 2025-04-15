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15 апреля, 14:02

У каждого второго: Зумеры обзавелись синдромом «вечной болезни» из-за вейпов

SHOT ПРОВЕРКА: У каждого второго подростка-вейпера раздражение слизистой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TommyStockProject

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TommyStockProject

Среди молодёжи, активно использующей вейпы и электронные устройства для курения, участились жалобы на постоянные признаки простуды — насморк, заложенность носа, чихание. Как отмечают врачи, это состояние часто не сопровождается другими симптомами заболеваний, но при осмотре выявляется выраженный отёк слизистой оболочки.

По информации от SHOT ПРОВЕРКИ, с такими проблемами чаще всего обращаются школьники старших классов и студенты. Медики фиксируют: примерно у каждого второго молодого пациента, курящего вейп, наблюдается раздражение слизистой носа.

Доктор медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев предупреждает: такие проблемы будут только усугубляться. Состав вейпов содержит большое количество синтетических компонентов и химических добавок, которые агрессивно воздействуют на слизистые оболочки. Без отказа от вейпов ситуация может перерасти в более серьёзные нарушения, требующие вмешательства пульмонолога.

Кроме того, у людей с предрасположенностью к хроническим заболеваниям носоглотки — таким как тонзиллит или синусит — курение электронок может спровоцировать обострение.

Вейп превратил лёгкие школьницы в «попкорн»
Вейп превратил лёгкие школьницы в «попкорн»

Ранее 18-летний Денис из Кемерово после полутора лет использования вейпа попал в больницу с фиброзом лёгких. Изначально симптомы — боль в груди и одышка — напоминали обычную простуду, но антибиотики не помогли. Две биопсии подтвердили: рубцевание легочной ткани вызвано именно токсическим воздействием веществ из электронных сигарет.

Марина Фещенко
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