Вейп превратил лёгкие школьницы в «попкорн»

Напуганная американка предупредила о рисках использования электронных сигарет после того, как у её 17-летней дочери обнаружили «попкорновую болезнь». Девушка несколько лет пользовалась вейпами, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 17-летняя Брианна Каллен начала тайно курить вейпы в 14 лет, когда вернулась в школу после карантина. Несколько месяцев назад юная чирлидерша из Невады в панике позвонила домой, сообщив, что у неё возникли проблемы с дыханием. Мать девочки отвезла её в отделение неотложной помощи, где медицинские исследования выявили у школьницы облитерирующий бронхиолит, также известный как «попкорновое лёгкое».

Эксперты объясняют, что это редкое лёгочное заболевание возникает из-за воспаления бронхиол — самых мелких дыхательных путей в лёгких. В результате различных повреждений они могут покрываться рубцами. Для уменьшения воспаления и восстановления дыхательной функции применяются стероиды и ингаляторы, однако в тяжёлых случаях может потребоваться пересадка лёгких. Пациентам с таким заболеванием нужен постоянный уход, им следует избегать загрязнённого воздуха, сигаретного дыма и контактов с людьми, которые могут передавать инфекции.

Исследователи предполагают, что «попкорновое лёгкое» может быть связано с химическим веществом, содержащимся в некоторых жидкостях для вейпов — диацетилом. Однако для подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования.