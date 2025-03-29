Родителям назвали признаки, по которым можно вычислить подростка-вейпера

Электронные устройства для курения в отличие от обычного табака не оставляют стойкого неприятного запаха, что затрудняет выявление вредной привычки у подростков. Тем не менее слабый запах от вейпа можно почувствовать, уверена руководитель общественной организации «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

«При том, что запах не резкий, как правило, фруктовый, он, тем не менее, есть, особенно если подросток «парит», не выходя из комнаты. Юные курильщики вейпов верят, что он не оставляет следов, и зачастую даже не открывают окно», — отметила эксперт.

Также, по её словам, в комнате курильщика можно заметить характерную дымку. Беспокойство у родителей должны вызвать и резкие перемены в поведении наследника. Подростки, начинающие курить, могут испытывать страх разоблачения, что приводит к повышенной нервозности, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Косвенным признаком того, что подросток курит вейп, может служить и популярность этих устройств среди его сверстников. Даже если у ребёнка нет собственного устройства, он может курить в компании, заключила специалист.