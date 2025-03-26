Врач предупредила о «попкорновой болезни», которая появляется из-за курения вейпов

Врачи нашли у некоторых подростков, увлекающихся электронными сигаретами, «попкорновую болезнь». Для неё характерен издаваемый лёгкими звук, похожий на трест, с которым лопается в микроволновке воздушная кукуруза. Об этом сообщила врач-пульмонолог Мария Смирнова в беседе с Телеканалом «Санкт-Петербург».

Компьютерная томография показывает в таких случаях диффузные помутнения, связанные с фиброзными и острыми воспалительными изменениями. Они проявляются из-за той самой «жижи», которую заливают в электронные сигареты. Они могут проникать ещё глубже, чем при обычном курении, провоцируя бронхиолиты и другие патологии.

При нагревании некоторые компоненты выбрасывают токсичные вещества. Они, разумеется, оказывают губительное воздействие на лёгкие человека, а также могут выделять канцерогенный формальдегид, повышающий риск возникновения онкологий.