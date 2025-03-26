Врач предупредила о «попкорновой болезни», которая появляется из-за курения вейпов
Врач Смирнова: Попкорновая болезнь в лёгких появляется из-за курения вейпов
Врачи нашли у некоторых подростков, увлекающихся электронными сигаретами, «попкорновую болезнь». Для неё характерен издаваемый лёгкими звук, похожий на трест, с которым лопается в микроволновке воздушная кукуруза. Об этом сообщила врач-пульмонолог Мария Смирнова в беседе с Телеканалом «Санкт-Петербург».
«Попкорновая болезнь». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Компьютерная томография показывает в таких случаях диффузные помутнения, связанные с фиброзными и острыми воспалительными изменениями. Они проявляются из-за той самой «жижи», которую заливают в электронные сигареты. Они могут проникать ещё глубже, чем при обычном курении, провоцируя бронхиолиты и другие патологии.
При нагревании некоторые компоненты выбрасывают токсичные вещества. Они, разумеется, оказывают губительное воздействие на лёгкие человека, а также могут выделять канцерогенный формальдегид, повышающий риск возникновения онкологий.
Ранее в Московской области 12-летняя школьница выкурила несколько электронных сигарет и скончалась. Тело дочери дома обнаружила мать, которая вернулась с работы. Чтобы школьника погибла, хватило всего четырёх вейпов.
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