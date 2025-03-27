«Бездетность и удушье»: Врач раскрыла, кто находится в группе риска «попкорновой болезни»
Пульмонолог Криночкина: Вейпы особо опасны для подростков и беременных
Врач раскрыла, кто находится в группе риска «попкорновой болезни». Обложка © Шедеврум / Life.ru
Курение вейпов и других электронок может обернуться проблемами со здоровьем, особенно для молодёжи, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, отметила главный пульмонолог департамента здравоохранения Инна Криночкина. Она также подчеркнула вероятность возникновения EVALI и возможные проблемы с репродуктивной функцией из-за популярных фруктовых «дуделок».
«В группе риска находятся подростки, люди с ожирением, беременные женщины, пациенты с сопутствующими заболеваниями органов дыхания (ХОБЛ, бронхиальная астма). Поражение лёгких у подростков, полагаю, может развиваться быстрее, потому что их организм более подвержен различным воздействиям», — объяснила пульмонолог в интервью РИА «ФедералПресс».
Эксперт подчеркнула, что EVALI представляет собой серьёзное заболевание лёгких, возникающее из-за постоянного вдыхания паров электронных сигарет с токсичными компонентами. Кроме того, исследования указывают на то, что вейпинг может оказать отрицательное воздействие на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин.
Ранее в Московской области 12-летняя школьница выкурила несколько электронных сигарет и скончалась. Мать, вернувшаяся с работы, нашла тело своей дочери дома. Для того чтобы школьница погибла, оказалось достаточно всего четырёх вейпов. Хронических недугов у неё не было.