«Бездетность и удушье»: Врач раскрыла, кто находится в группе риска «попкорновой болезни»

Курение вейпов и других электронок может обернуться проблемами со здоровьем, особенно для молодёжи, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, отметила главный пульмонолог департамента здравоохранения Инна Криночкина. Она также подчеркнула вероятность возникновения EVALI и возможные проблемы с репродуктивной функцией из-за популярных фруктовых «дуделок».

«В группе риска находятся подростки, люди с ожирением, беременные женщины, пациенты с сопутствующими заболеваниями органов дыхания (ХОБЛ, бронхиальная астма). Поражение лёгких у подростков, полагаю, может развиваться быстрее, потому что их организм более подвержен различным воздействиям», — объяснила пульмонолог в интервью РИА «ФедералПресс».

Эксперт подчеркнула, что EVALI представляет собой серьёзное заболевание лёгких, возникающее из-за постоянного вдыхания паров электронных сигарет с токсичными компонентами. Кроме того, исследования указывают на то, что вейпинг может оказать отрицательное воздействие на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин.