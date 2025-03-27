Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 14:15

«Бездетность и удушье»: Врач раскрыла, кто находится в группе риска «попкорновой болезни»

Пульмонолог Криночкина: Вейпы особо опасны для подростков и беременных

Врач раскрыла, кто находится в группе риска «попкорновой болезни». Обложка © Шедеврум / Life.ru

Врач раскрыла, кто находится в группе риска «попкорновой болезни». Обложка © Шедеврум / Life.ru

Курение вейпов и других электронок может обернуться проблемами со здоровьем, особенно для молодёжи, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, отметила главный пульмонолог департамента здравоохранения Инна Криночкина. Она также подчеркнула вероятность возникновения EVALI и возможные проблемы с репродуктивной функцией из-за популярных фруктовых «дуделок».

«В группе риска находятся подростки, люди с ожирением, беременные женщины, пациенты с сопутствующими заболеваниями органов дыхания (ХОБЛ, бронхиальная астма). Поражение лёгких у подростков, полагаю, может развиваться быстрее, потому что их организм более подвержен различным воздействиям», — объяснила пульмонолог в интервью РИА «ФедералПресс».

Эксперт подчеркнула, что EVALI представляет собой серьёзное заболевание лёгких, возникающее из-за постоянного вдыхания паров электронных сигарет с токсичными компонентами. Кроме того, исследования указывают на то, что вейпинг может оказать отрицательное воздействие на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин.

Врач предупредила о «попкорновой болезни», которая появляется из-за курения вейпов
Врач предупредила о «попкорновой болезни», которая появляется из-за курения вейпов

Ранее в Московской области 12-летняя школьница выкурила несколько электронных сигарет и скончалась. Мать, вернувшаяся с работы, нашла тело своей дочери дома. Для того чтобы школьница погибла, оказалось достаточно всего четырёх вейпов. Хронических недугов у неё не было.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar