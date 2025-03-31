Парень из Кемерова заработал фиброз лёгких за 1,5 года курения вейпа
18-летний Денис из Кемерово после полутора лет использования вейпа попал в больницу с фиброзом лёгких. Изначально симптомы — боль в груди и одышка — напоминали обычную простуду, но антибиотики не помогли.
Две биопсии подтвердили: рубцевание легочной ткани вызвано именно токсическим воздействием веществ из электронных сигарет. Мать юноши Елена вспоминает, как сын не мог подняться на второй этаж без одышки, а сейчас, после лечения, его состояние лишь немного улучшилось.
«Когда нам сказали про фиброз от легкого к печени, я чуть сама пластом не легла. Если сравнивать, как месяц назад было и сейчас, то уже немного отлегло. Мы с ним, когда прогуливались раньше, он не мог вообще далеко пойти, мы на втором этаже живём, у него уже одышка. Даже здесь по коридору, у него сердцебиение бахает, начинает задыхаться. А сейчас мы уже ходим нормально», — приводит слова Елены телеканал «Санкт-Петербург».
Производители предлагают сотни привлекательных для молодежи вариантов - от «банановых» до «арбузных» вкусов, но за сладким паром скрывается реальная опасность. Безопасные в пищевой промышленности пропиленгликоль и глицерин при нагревании превращаются в канцерогены. Ароматизаторы повреждают альвеолы, вызывая так называемую «попкорновую болезнь». Даже «безникотиновые» жидкости часто содержат скрытые вредные вещества.
Медицинские специалисты отмечают тревожную тенденцию — пациенты с поражениями легких от вейпов становятся всё моложе. В группе риска оказались подростки и молодые люди до 35 лет. Некоторые из них становятся инвалидами, вынужденными постоянно использовать кислородные концентраторы. Повреждения затрагивают не только дыхательную систему — из-за повышенного давления в легочной артерии страдает и сердечно-сосудистая система. Как отмечают врачи, когда 34-летний человек не может поиграть в футбол без кислородного баллона — это уже не модная привычка, а настоящая трагедия.
Напомним, по мере роста популярности вейпов начала распространяться и новая болезнь — EVALI, получившую название «попкорновая болезнь». Симптомы этого недуга напоминают коронавирус или бактериальную пневмонию. Ранее Life.ru рассказывал, что EVALI впервые выявили в России — болезнь нашли у подростка из Томска.