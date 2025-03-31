Правительство РФ не поддержало законопроект о полном запрете вейпов

Правительство России отказалось поддержать законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.

Как заявили в кабмине, вопрос о запрете розничной торговле вейпами (устройствами для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей) уже рассматривался. Прежние замечания сохраняют актуальность и теперь, отметили в кабмине.

Законопроект о запрете продажи вейпов внесли в Госдумы депутаты от КПРФ в конце прошлого года. Они предлагали запретить в РФ розничную и оптовую торговлю никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и непосредственно вейпами.

Напомним, в начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов. Так, физлицам грозит взыскание от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч, а юрлицам — от полутора до двух миллионов.