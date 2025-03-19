В российском регионе у подростка-вейпера выявили «попкорновую болезнь»
В Томске у подростка диагностировали новую болезнь вейперов EVALI
В российском регионе у подростка-вейпера выявили «попкорновую болезнь». Обложка © Шедеврум / Life.ru
Медики диагностировали случай новой болезни вейперов EVALI в российском регионе. Он зафиксирован у подростка в Томске.
Лёгкие здорового человека и вейпера. Фото © Роспотребнадзор Томск
Курение электронных сигарет и вейпов стало причиной возникновения так называемой «попкорновой болезни». Это заболевание, известное как облитерирующий бронхиолит, затрагивает бронхиолы и проявляется воспалением, образованием рубцов и сужением дыхательных путей. При прослушивании лёгких можно услышать характерный треск, напоминающий звук лопающегося попкорна.
Данное заболевание также обозначается термином EVALI. Впервые его диагностировали в США в 2019 году, и на сегодняшний день медицина не располагает эффективными методами лечения этой формы бронхиолита. Основным виновником является ароматизатор диацетил, который безопасен при употреблении с пищей, но может вызвать серьёзные проблемы с легкими при регулярном вдыхании.
В Томске уже зарегистрированы случаи заболевания у подростков, вызванные употреблением таких курительных смесей. У одного из пациентов поставлен диагноз EVALI, а у другого — токсическое воздействие курительных веществ на центральную нервную систему.
Напомним, на фоне роста популярности вейпов медики начали фиксировать новую болезнь — EVALI. Симптомы болезни схожи с симптомами бактериальной пневмонии. При вдыхании маслянистой жидкости от электронных устройств для курения происходит поражение бронхов и лёгочной ткани, альвеолы утолщаются и перестают работать. Известно, что симптомы болезни вейперов EVALI во многом схожи с симптомами ковида.