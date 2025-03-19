Разговор Путина и Трампа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 09:22

В российском регионе у подростка-вейпера выявили «попкорновую болезнь»

В Томске у подростка диагностировали новую болезнь вейперов EVALI

В российском регионе у подростка-вейпера выявили «попкорновую болезнь». Обложка © Шедеврум / Life.ru

В российском регионе у подростка-вейпера выявили «попкорновую болезнь». Обложка © Шедеврум / Life.ru

Медики диагностировали случай новой болезни вейперов EVALI в российском регионе. Он зафиксирован у подростка в Томске.

Лёгкие здорового человека и вейпера. Фото © Роспотребнадзор Томск

Лёгкие здорового человека и вейпера. Фото © Роспотребнадзор Томск

Курение электронных сигарет и вейпов стало причиной возникновения так называемой «попкорновой болезни». Это заболевание, известное как облитерирующий бронхиолит, затрагивает бронхиолы и проявляется воспалением, образованием рубцов и сужением дыхательных путей. При прослушивании лёгких можно услышать характерный треск, напоминающий звук лопающегося попкорна.

Данное заболевание также обозначается термином EVALI. Впервые его диагностировали в США в 2019 году, и на сегодняшний день медицина не располагает эффективными методами лечения этой формы бронхиолита. Основным виновником является ароматизатор диацетил, который безопасен при употреблении с пищей, но может вызвать серьёзные проблемы с легкими при регулярном вдыхании.

В Томске уже зарегистрированы случаи заболевания у подростков, вызванные употреблением таких курительных смесей. У одного из пациентов поставлен диагноз EVALI, а у другого — токсическое воздействие курительных веществ на центральную нервную систему.

«Клиника ковида»: Врач раскрыл опасность смертельной болезни вейперов EVALI
«Клиника ковида»: Врач раскрыл опасность смертельной болезни вейперов EVALI

Напомним, на фоне роста популярности вейпов медики начали фиксировать новую болезнь — EVALI. Симптомы болезни схожи с симптомами бактериальной пневмонии. При вдыхании маслянистой жидкости от электронных устройств для курения происходит поражение бронхов и лёгочной ткани, альвеолы утолщаются и перестают работать. Известно, что симптомы болезни вейперов EVALI во многом схожи с симптомами ковида.

Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar