В российском регионе у подростка-вейпера выявили «попкорновую болезнь»

Медики диагностировали случай новой болезни вейперов EVALI в российском регионе. Он зафиксирован у подростка в Томске.

Лёгкие здорового человека и вейпера. Фото © Роспотребнадзор Томск

Курение электронных сигарет и вейпов стало причиной возникновения так называемой «попкорновой болезни». Это заболевание, известное как облитерирующий бронхиолит, затрагивает бронхиолы и проявляется воспалением, образованием рубцов и сужением дыхательных путей. При прослушивании лёгких можно услышать характерный треск, напоминающий звук лопающегося попкорна.

Данное заболевание также обозначается термином EVALI. Впервые его диагностировали в США в 2019 году, и на сегодняшний день медицина не располагает эффективными методами лечения этой формы бронхиолита. Основным виновником является ароматизатор диацетил, который безопасен при употреблении с пищей, но может вызвать серьёзные проблемы с легкими при регулярном вдыхании.

В Томске уже зарегистрированы случаи заболевания у подростков, вызванные употреблением таких курительных смесей. У одного из пациентов поставлен диагноз EVALI, а у другого — токсическое воздействие курительных веществ на центральную нервную систему.