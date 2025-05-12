Генетические болезни и травмы мозга: Названы причины и симптомы детской деменции

Прогрессирующий подростковый синдром или детская нейродегенерация, более известная как детская деменция, включает различные расстройства, приводящие к снижению когнитивных функций, аналогично деменции у взрослых людей. Об этом рассказала врач-невролог Наталия Степаненко. По её словам, одной из причин возникновения недуга являются генетические нарушения, включая болезнь Гентингтона.

Кроме того, детская деменция может быть вызвана метаболическими заболеваниями, такими как фенилкетонурия или болезнь Тея-Сакса, которые приводят к повреждению мозга. Инфекционные заболевания, включая вирусные и бактериальные, например, менингит и энцефалит, также могут вызывать воспаление и повреждение нейронов. Травмы мозга считаются ещё одной причиной появления симптомов недуга у детей.

Среди них можно выделить проблемы с памятью, вниманием и обучением, потерю интереса к ранее любимым занятиям, замедление мыслительных процессов. Также при деменции наблюдаются изменения в поведении ребёнка и снижение словарного запаса. Эмоциональные расстройства, такие как депрессия и тревожность, а также физические симптомы в виде двигательных нарушений тоже могут указывать на развитие заболевания, отметила собеседница РИАМО.