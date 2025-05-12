Генетические болезни и травмы мозга: Названы причины и симптомы детской деменции
Невролог Степаненко: Травмы мозга могут спровоцировать развитие детской деменции
Ребёнок в больнице. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Прогрессирующий подростковый синдром или детская нейродегенерация, более известная как детская деменция, включает различные расстройства, приводящие к снижению когнитивных функций, аналогично деменции у взрослых людей. Об этом рассказала врач-невролог Наталия Степаненко. По её словам, одной из причин возникновения недуга являются генетические нарушения, включая болезнь Гентингтона.
Кроме того, детская деменция может быть вызвана метаболическими заболеваниями, такими как фенилкетонурия или болезнь Тея-Сакса, которые приводят к повреждению мозга. Инфекционные заболевания, включая вирусные и бактериальные, например, менингит и энцефалит, также могут вызывать воспаление и повреждение нейронов. Травмы мозга считаются ещё одной причиной появления симптомов недуга у детей.
Среди них можно выделить проблемы с памятью, вниманием и обучением, потерю интереса к ранее любимым занятиям, замедление мыслительных процессов. Также при деменции наблюдаются изменения в поведении ребёнка и снижение словарного запаса. Эмоциональные расстройства, такие как депрессия и тревожность, а также физические симптомы в виде двигательных нарушений тоже могут указывать на развитие заболевания, отметила собеседница РИАМО.
Ранее россиянам объяснили, как распознать ювенильный ревматоидный артрит у детей. В частности, определить недуг можно по красноте в районе суставов. Кроме того, родителям объяснили, почему нельзя включать детям мультики во время еды. Так, невролог уверен, что просмотр мультфильмов во время еды приводит к запорам.