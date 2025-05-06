Дофаминовая ловушка: Родителям объяснили, почему нельзя включать детям мультики во время еды

Детская привычка смотреть мультфильмы во время еды может повлиять на здоровье ребёнка. Эта «дофаминовая бомба» может привести к ряду негативных последствий. Врач-биохакер, невролог, нутрициолог, специалист интегративной медицины Владимир Попов объяснил, как уберечь детей от этой «дофаминовой ловушки».

«Ребёнок, поглощённый мультфильмом, ест почти автоматически, не осознавая процесса приёма пищи. Мозг при этом отвлекается на внешние раздражители — звук, видео — и теряет контроль. С течением времени это может нарушить моторные функции кишечника, что приведёт к запорам», — пояснил медик в беседе с RuNews24.ru.

Всплески дофамина из-за ярких мультфильмов негативно влияют на работу нейромедиаторов в мозге и кишечнике. По словам невролога, дофамин — элемент системы вознаграждения в мозге. Он стимулирует мотивацию и стремление к достижениям. Но избыток этого гормона приводит к развитию маний, стереотипных реакций и психопатических проявлений.

Попов объяснил, что дофамин начинает доминировать в случае просмотра ребёнком мультиков во время приёма пищи. По его словам, ситуация усложняется, если подключить к этому «уравнению» сладости или быстрые углеводы. В таком случае происходит запуск «дофаминовой бомбы».

Врач дал ряд рекомендаций, как не попасть в данную ловушку. По его словам, необходимо прогуливаться на свежем воздухе, чтобы получить чувство голода. Затем нужно следить за состоянием кишечника. Кроме того, следует избегать сладостей в начале приёмов пищи. Нутрициолог призвал не использовать мультфильмы как награду и формировать в детях полезные привычки.