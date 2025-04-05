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5 апреля, 12:49

Названы черты характера, которые передаются по наследству

Биолог Суркова: Добросовестный характер может перейти по наследству

Мама, папа и дочка. Обложка © freepik

Мама, папа и дочка. Обложка © freepik

Характер человека формируется под воздействием множества факторов, однако определённые черты могут быть обусловлены генетически. К примеру, цинизм, экстраверсия, доброжелательность, открытость новому опыту, добросовестность и нейротизм (возбудимость, тревожность, неуверенность в себе) могут передаваться по наследству. Об этом рассказала биолог Екатерина Суркова.

Она отметила, что генетика играет значительную роль в формировании характера. ДНК человека содержит информацию о структуре белков, которые участвуют в различных биохимических реакциях в организме и влияют на поведение. Химические реакции определяют метаболизм и активность таких ключевых гормонов, как дофамин и серотонин. От белков, закодированных в геноме, зависит активность этих веществ.

«Так, например, учёные показали, что люди с определёнными вариантами гена CROT более предрасположены к цинизму», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

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Борис Эльфанд
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