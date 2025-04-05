Названы черты характера, которые передаются по наследству
Биолог Суркова: Добросовестный характер может перейти по наследству
Мама, папа и дочка. Обложка © freepik
Характер человека формируется под воздействием множества факторов, однако определённые черты могут быть обусловлены генетически. К примеру, цинизм, экстраверсия, доброжелательность, открытость новому опыту, добросовестность и нейротизм (возбудимость, тревожность, неуверенность в себе) могут передаваться по наследству. Об этом рассказала биолог Екатерина Суркова.
Она отметила, что генетика играет значительную роль в формировании характера. ДНК человека содержит информацию о структуре белков, которые участвуют в различных биохимических реакциях в организме и влияют на поведение. Химические реакции определяют метаболизм и активность таких ключевых гормонов, как дофамин и серотонин. От белков, закодированных в геноме, зависит активность этих веществ.
«Так, например, учёные показали, что люди с определёнными вариантами гена CROT более предрасположены к цинизму», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
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