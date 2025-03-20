Если любовь ушла: Психолог рассказала, стоит ли сохранять семью ради детей

В жизни многих пар самым сложным и травмирующим остаётся вопрос о сохранении брака ради детей. В беседе с RuNews24.ru психолог Майя Голубева рассказала, что такое решение всегда индивидуальное и зависит от множества факторов.

Однозначно ответить, стоит ли сохранить семью ради детей, невозможно. Для этого нужно тщательно сопоставить все плюсы и минусы такого решения, учитывая интересы всех членов семьи.

Не существует таких детей, на которых развод родителей в раннем возрасте не оставляет отпечатка, однако вечную ругань и постоянно напряжённую атмосферу в доме он тоже наверняка запомнит. В итоге это отразится на психическом здоровье детей. Например, они могут перенять какие-то нездоровые модели поведения от родителей, из-за чего в будущем им будет трудно строить собственные отношения.

«Что немаловажно, сохранение несчастливой семьи ради детей может привести к подавлению чувств и неудовлетворённости жизнью, что также может негативно сказаться на ребёнке», — отметила эксперт.

Голубева считает, что лучше два счастливых родителя, чем один несчастный ребёнок, поэтому развод может стать для всех хорошим решением, если мать с отцом уже не любят друг друга. Негативные последствия сгладятся, если после развода они продолжат адекватно общаться и поддерживать хорошие отношения друг с другом и с их общим потомством.