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Регион
27 февраля, 00:59

Юрист раскрыла жадным супругам, смогут ли они отсудить деньги за подарки при разводе

Юрист Гуськова: При разводе не получится отсудить деньги за подарки

Жадные супруги, мечтающие при разводе отсудить у бывших вторых половинок даже деньги за подарки, не смогут этого сделать, огорчила меркантильных граждан юрист Илона Гуськова. Однако, по её словам, данное правило не распространяется на случаи, когда между дарителем и адресатом были заранее оговорены специальные условия.

«Суды рассматривают подобные дела, но в большинстве случаев иск о возврате подаренных средств или имущества не удовлетворяется. Если деньги или вещи были переданы без условия возврата, они квалифицируются как дарение», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

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Ранее адвокат назвала три способа поделить квартиру без скандалов. По её словам, при разводе супругов можно продать ипотечное жильё. Кроме того, россиян предупредили о кризисных периодах, из-за которых супруги могут развестись.

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Эти 5 фраз запрещено говорить мужу даже в гневе, иначе развод и девичья фамилия
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Борис Эльфанд
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