Юрист раскрыла жадным супругам, смогут ли они отсудить деньги за подарки при разводе

Жадные супруги, мечтающие при разводе отсудить у бывших вторых половинок даже деньги за подарки, не смогут этого сделать, огорчила меркантильных граждан юрист Илона Гуськова. Однако, по её словам, данное правило не распространяется на случаи, когда между дарителем и адресатом были заранее оговорены специальные условия.