Юрист раскрыла жадным супругам, смогут ли они отсудить деньги за подарки при разводе
Юрист Гуськова: При разводе не получится отсудить деньги за подарки
Жадные супруги, мечтающие при разводе отсудить у бывших вторых половинок даже деньги за подарки, не смогут этого сделать, огорчила меркантильных граждан юрист Илона Гуськова. Однако, по её словам, данное правило не распространяется на случаи, когда между дарителем и адресатом были заранее оговорены специальные условия.
«Суды рассматривают подобные дела, но в большинстве случаев иск о возврате подаренных средств или имущества не удовлетворяется. Если деньги или вещи были переданы без условия возврата, они квалифицируются как дарение», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.
Ранее адвокат назвала три способа поделить квартиру без скандалов. По её словам, при разводе супругов можно продать ипотечное жильё. Кроме того, россиян предупредили о кризисных периодах, из-за которых супруги могут развестись.