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16 февраля, 04:00

Развод с ипотекой: Адвокат назвала 3 способа поделить квартиру без скандалов

Адвокат Данильченко: При разводе супругов можно продать ипотечную квартиру

При разводе супругов можно продать ипотечную квартиру. Обложка © freepik / yanalya

При разводе супругов можно продать ипотечную квартиру. Обложка © freepik / yanalya

При разводе супругов, оформивших ипотеку, возникает вопрос о разделе недвижимости и кредитных обязательств. Адвокат Виктория Данильченко, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», в беседе с Life.ru назвала три основных способа решения этой проблемы.

Первый вариант — погасить ипотеку полностью или досрочно, если остаток долга небольшой. После снятия обременения квартиру можно продать и разделить вырученные средства поровну или в иных долях по соглашению сторон.

Второй способ — продать ипотечную квартиру до полного погашения кредита. Однако у этого варианта есть недостатки: необходимо согласие банка, а также возможна уплата НДФЛ, если квартира находилась в собственности менее установленного срока.

Кроме того, продажа невозможна без разрешения банка, но далеко не все кредитные организации дают согласие. Наконец, некоторые покупатели относятся к такой недвижимости настороженно, и могут просить дополнительную скидку.

Виктория Данильченко

Адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко»

Кроме того, продажа невозможна без разрешения банка, но далеко не все кредитные организации дают согласие. Наконец, некоторые покупатели относятся к такой недвижимости настороженно, и могут просить дополнительную скидку.
Кроме того, продажа невозможна без разрешения банка, но далеко не все кредитные организации дают согласие. Наконец, некоторые покупатели относятся к такой недвижимости настороженно, и могут просить дополнительную скидку.

Третий вариант — заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества. В документе можно прописать, кому достанется квартира, кто будет выплачивать кредит и как распределятся доли в недвижимости.

Адвокат дал совет тем, на кого оформили кредит мошенники
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Ранее россиянам рассказали о налоговых вычетах за покупку недвижимости в ипотеку. Эксперт рассказал, что налоговый вычет на сумму до 1,1 миллиона рублей с 2025 года смогут получить граждане, которые платят повышенные ставки НДФЛ и приобретают недвижимость в ипотеку.

Ольга Годуненко
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