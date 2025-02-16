Развод с ипотекой: Адвокат назвала 3 способа поделить квартиру без скандалов

При разводе супругов, оформивших ипотеку, возникает вопрос о разделе недвижимости и кредитных обязательств. Адвокат Виктория Данильченко, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», в беседе с Life.ru назвала три основных способа решения этой проблемы.

Первый вариант — погасить ипотеку полностью или досрочно, если остаток долга небольшой. После снятия обременения квартиру можно продать и разделить вырученные средства поровну или в иных долях по соглашению сторон.

Второй способ — продать ипотечную квартиру до полного погашения кредита. Однако у этого варианта есть недостатки: необходимо согласие банка, а также возможна уплата НДФЛ, если квартира находилась в собственности менее установленного срока.

Кроме того, продажа невозможна без разрешения банка, но далеко не все кредитные организации дают согласие. Наконец, некоторые покупатели относятся к такой недвижимости настороженно, и могут просить дополнительную скидку. Виктория Данильченко Адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко»

Третий вариант — заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества. В документе можно прописать, кому достанется квартира, кто будет выплачивать кредит и как распределятся доли в недвижимости.