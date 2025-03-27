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27 марта, 14:09

Всему своё время: Психолог призвал родителей не загружать дошколят кружками

Психолог Московский: Для раннего развития детей родителям нужно готовить себя

Психолог призвал родителей не загружать дошколят кружками. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Психолог призвал родителей не загружать дошколят кружками. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Преподаватель РАНХиГС при президенте РФ и кандидат психологических наук Вячеслав Московский призвал родителей не торопить детей с ранним развитием. По его словам, всему своё время, а начинать нужно с себя, ведь от осинки не родятся апельсинки.

В беседе с РИА «ФедералПресс» он отметил, что фундаментальные навыки не формируются быстро. Кроме того, Московский указал, что развитие представляет собой закономерный процесс изменений, и в воспитании необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. Он добавил, что родителям следует внимательно наблюдать за детьми, чтобы выявить их сильные и слабые стороны. А также напомнил, что модели поведения родителей сильно влияют на детей.

«Для раннего развития детей родителям необходимо начать готовить себя так же заранее. Научиться любить себя, выработать в своём поведении новые социально-полезные привычки. Заниматься спортом, читать книги, научиться радоваться простым вещам, уметь радовать друг друга. Развивать свои волевые качества и учиться управлять своими эмоциями», — рассказал эксперт.

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Насильные занятия с логопедом, музыкальная школа и прочие многочисленные кружки, куда родители посылают своих чад ради их же блага, зачастую наносят только вред. Ранее психолог объяснила, что не проработанные детские травмы могут проявлять себя у взрослых людей при выборе ими партнёра для отношений. Часто травматические события, пережитые в детстве, заставляют человека чувствовать связь с теми, кто его игнорирует или не ценит.

Александра Мышляева
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