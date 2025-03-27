Всему своё время: Психолог призвал родителей не загружать дошколят кружками

Преподаватель РАНХиГС при президенте РФ и кандидат психологических наук Вячеслав Московский призвал родителей не торопить детей с ранним развитием. По его словам, всему своё время, а начинать нужно с себя, ведь от осинки не родятся апельсинки.

В беседе с РИА «ФедералПресс» он отметил, что фундаментальные навыки не формируются быстро. Кроме того, Московский указал, что развитие представляет собой закономерный процесс изменений, и в воспитании необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. Он добавил, что родителям следует внимательно наблюдать за детьми, чтобы выявить их сильные и слабые стороны. А также напомнил, что модели поведения родителей сильно влияют на детей.

«Для раннего развития детей родителям необходимо начать готовить себя так же заранее. Научиться любить себя, выработать в своём поведении новые социально-полезные привычки. Заниматься спортом, читать книги, научиться радоваться простым вещам, уметь радовать друг друга. Развивать свои волевые качества и учиться управлять своими эмоциями», — рассказал эксперт.