Начните себя! Родителям объяснили, как научить детей достигать целей
Психолог Метальников призвала родителей не навязывать детям собственные амбиции
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Многие родители стремятся научить своих детей достигать любых целей, но не знают, как сделать это правильно. Психолог Александра Метальникова призывает взрослых начать с себя, чтобы показать пример наследникам.
«Когда ребёнок видит, что родители ставят цели и достигают их, используют ежедневники, планеры, трекеры привычек — тогда и он сам наверняка легко научится достигать своих целей», — подчеркнула эксперт.
Она также рекомендовала помогать детям записывать цели, планы и желания. Например, можно составить список покупок и раз в неделю покапать что-либо оттуда, если ребёнок соблюдает определённые условия: убирается в своей комнате, не пропускает уроки и тому подобное. А ещё можно ненавязчивая интересоваться планами наследника.
Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» призвала не навязывать детям правила, а вдохновлять на достижение целей, поддерживая и подбадривая их. Также нельзя навязывать детям собственные нереализованные амбиции, иначе можно спровоцировать подростковый бунт, отметила психолог.
Ранее психолог призвал родителей не загружать дошколят кружками. Эксперт подчеркнул, что развитие представляет собой закономерный процесс изменений, и в воспитании необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. Кроме того, россиянам объяснили, стоит ли сохранять семью ради детей.