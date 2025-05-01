Путешествие без тошноты: Врач рассказала, как помочь ребёнку при укачивании в авто

Укачивание в автомобиле может превратить даже самую приятную поездку с детьми в мучение. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала Life.ru о способах борьбы с этой проблемой.

Укачивание, или кинетоз, возникает из-за несогласованности информации, поступающей в мозг от органов чувств во время движения. Внутреннее ухо, отвечающее за равновесие, ощущает перемещение, а зрение, не видя движения или горизонта, передаёт другую картину. Этот конфликт сигналов, пояснила врач, приводит к возбуждению нервной системы и вызывает такие симптомы, как тошнота, рвота, слабость, головокружение и потливость. Дети особенно подвержены укачиванию, так как их вестибулярный аппарат ещё не полностью развит, и им часто сложно видеть дорогу из окна.

Чтобы избежать неприятных ощущений во время автомобильной поездки в случае, если ребёнка укачивает, необходимо обратиться к педиатру. Врач сможет назначить лекарства, которые помогут уменьшить симптомы укачивания, воздействуя на вестибулярный аппарат.

Важно, чтобы накануне путешествия ребёнок хорошо выспался, покормить его лучше за 1,5–2 часа до поездки, при этом стоит избегать тяжёлой и жирной пищи. Хорошо подойдут нежирные кисломолочные продукты, яйца, каши, диетические супы. Нужно позаботиться о том, чтобы малышу было удобно сидеть в машине: можно подложить подушки под спину и шею, по возможности усадить ребёнка в середину заднего сиденья. Это позволит ему видеть через лобовое стекло линию горизонта и дорогу перед машиной. Екатерина Демьяновская Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог

Чтобы ребёнку было комфортно в машине, также важно поддерживать приятную температуру с помощью кондиционера или проветривания. Врач советует избегать жары и духоты, так как они могут спровоцировать укачивание. Также стоит отказаться от резких запахов, таких как ароматизаторы, автохимия или еда, которые могут усугубить состояние.

«В поездку стоит взять пакеты, которые могут понадобиться при остром приступе тошноты, прохладную воду, имбирные, мятные или лимонные леденцы, которые помогают справиться с неприятными ощущениями, влажные салфетки и запасную одежду», — добавила Демьяновская.

Кроме того, необходимо делать регулярные остановки, чтобы ребёнок мог выйти из машины, подышать свежим воздухом и подвигаться. Во время езды не рекомендуется читать, играть или смотреть видео на гаджетах, так как это может вызвать укачивание. Вместо этого специалист рекомендует предложить малышу послушать аудиокнигу, детское радио или поиграть в словесные игры.

Регулярные упражнения для тренировки вестибулярного аппарата, например одновременное топанье ногами и повороты головы из стороны в сторону, могут помочь уменьшить укачивание в долгосрочной перспективе. Однако в момент приступа эти упражнения не будут эффективны, резюмировала собеседница Life.ru.