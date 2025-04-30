Врач объяснил, почему путь из 100 тыс. шагов в день может закончиться в больнице

Кандидат медицинских наук Кирилл Казаков прокомментировал инцидент, когда девушка при попытке пройти 100 тысяч шагов за день потеряла сознание после преодоления половины дистанции. Медик объяснил, что главная опасность таких нагрузок заключается в перегрузке суставов, особенно коленных и тазобедренных, что может привести к развитию остеоартроза.

«В группе риска — люди с лишним весом или предрасположенностью к заболеваниям соединительной ткани. Каждый шаг нагружает коленные и тазобедренные суставы, что увеличивает риск развития в них воспалительных процессов. Повторяющиеся движения при ходьбе могут привести к быстрому развитию остеоартроза», — рассказал он в беседе с aif.ru.

Казаков подчеркнул, что перед началом интенсивной ходьбы необходимо проконсультироваться с врачом, особенно людям с избыточным весом или предрасположенностью к заболеваниям соединительной ткани. Он рекомендовал начинать с небольших дистанций, обязательно проводить разминку и выбирать ровную поверхность с подходящей обувью — с эластичной подошвой для амортизации и хорошей фиксацией стопы.

Особое внимание эксперт уделил технике ходьбы: правильная осанка, плавный перенос веса с пятки на носок и задействование всех групп мышц. Он предупредил, что выраженная усталость или болезненные ощущения требуют прекращения нагрузки.

Казаков отметил, что популярная норма в 10 тысяч шагов не является универсальной — оптимальная нагрузка зависит от возраста и состояния здоровья. По его словам, даже регулярные прогулки по 5 тысяч шагов при правильной технике принесут существенную пользу организму.