Россияне рассказали об отношении к гражданскому браку

Гражданский брак одобряют лишь 7% россиян. Они же готовы жить без штампа в паспорте. В то же время 37% считают семейную жизнь без официальный регистрации безответственным решением. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого kp.ru.

По данным издания, большинство участников опроса (54%) спокойно относятся к гражданскому браку. При этом они отмечают, что семейные пары должны помнить о правовых особенностях совместной жизни без печати ЗАГСа. Тем не менее некоторые респонденты находят в подобной форме отношений выгоды.

«Я скорее вижу некоторые выгоды в возможности пожить какое-то время вместе, без регистрации брака. Это даёт возможность узнать человека, понять, можешь ты привыкнуть к его особенностям, ритму жизни. Но если в совместной жизни вас обоих всё устраивает, то официальное заключение брака — это необходимый следующий шаг», — отметила участница исследования.