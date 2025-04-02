Верховный суд объяснил, какое имущество не делится при разводе

Имущество, которое было куплено в гражданском браке, не считается совместно нажитым. Поэтому его не нужно делить в случае развода, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда (ВС) по гражданским делам.

Такое определение суд вынес после того, как рассмотрел спор пары с Кубани, прожившей в официальном браке 24 года. Супруги развелись, однако продолжили жить вместе. Через месяц после расставания мужчина приобрёл бывшей жене автомобиль. Однако как только пара окончательно разошлась, житель Краснодарского края потребовал в суде признать машину совместно нажитым имуществом.

Тем не менее ВС не согласился с такой постановкой вопроса. В суде уточнили, что в России признаётся брак, который был заключён только в ЗАГС. Кроме того, имущественные права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации. Поэтому совместным считается имущество, которое было нажито только в период брака.

«Фактическое совместное проживание не порождает правовых последствий, которые влечёт факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространён быть не может», — указано в сообщении.

Верховный суд дополнил, что совместное проживание вне брака и ведение общего хозяйства в период, когда мужчина купил авто, нельзя считать основаниями для права собственности истца. В результате суд оставил в силе только решение, по которому авто присудили женщине.