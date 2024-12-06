Ипотека после развода: как поделить долги и недвижимость Случается, что супруги уже приняли решение о разводе, но не понимают, как решить проблему с ипотекой. Что будет с недвижимостью и долгами после расторжения брака и кому достанется квартира — разбирался Life.ru. 5 декабря, 21:19 Как делится ипотека при разводе супругов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SZ Photos

Закон гласит, что нажитое в браке имущество считается совместным, если иное не прописано в брачном договоре. То есть при разводе каждый супруг получает право на половину недвижимости и половину долга. Конечно, можно пойти в суд и попросить его поделить всё не поровну, например увеличить долю в квартире в интересах несовершеннолетних детей, но на практике такие разбирательства длятся годами и решения по ним могут не удовлетворить обе стороны.

— Суд при разводе вряд ли будет наделять одного из супругов большей площадью в ипотечной квартире только из-за того, что с ним остался ребёнок, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — При этом стоит учесть, что заложенная недвижимость — это одно, а сам ипотечный долг — другое. Разделить долг без согласия банка суд не вправе.

Как договориться без суда

Юристы советуют супругам договориться самим о судьбе ипотечной квартиры. Фото © Freepik

Получается, чтобы при разводе разобраться с ипотекой с меньшими потерями, супругам в любом случае придётся договариваться между собой и с банком. И тут есть несколько вариантов, каждый со своими плюсами и минусами.

Первый — переоформить кредит и недвижимость на кого-то одного. Тот, кто лишается прав на жильё, может запросить компенсацию половины уже выплаченных взносов.

Второй — выделить доли в жилье, а кредит разбить на два. Но тогда жильё должно оставаться в собственности бывших супругов до полного погашения обоих кредитов.

Третий — разбить кредит и физически разделить жильё. Но по понятным причинам это подходит только для больших домов и квартир, где можно сделать два отдельных входа.

Четвёртый — досрочно погасить долг, а затем продать жильё и разделить вырученные деньги. Тем более что с сентября 2024 года ипотечное жильё можно продавать в любой момент после заключения кредитного договора, но если банк ещё не обратился в суд.

Во всех этих случаях потребуется согласие банка. Правда, есть ещё один вариант, но он рискованный.

Пятый — ничего не делить, продолжать вместе погашать ипотеку. При этом понимая, что, если один из заёмщиков перестанет платить, весь долг придётся гасить второму, а право на долю всё равно сохранится у обоих.

Если ипотека оформлена на одного

Бремя долга по ипотечному кредиту ложится на обоих супругов. Фото © ТАСС / «Ведомости» / Евгений Разумный

— Недвижимость, приобретённая в браке, — это общее имущество, и оно делится поровну, — заявляет адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Даже если кредит взят на имя одного из супругов и все документы оформлены только на одного, суд всё разделит пополам.

Но и обязанность вернуть деньги банку тоже лежит на обоих супругах, и каждый платёж считается сделанным от обоих.

Если в ипотеку вложены деньги, накопленные до брака

Возможно, что кто-то из супругов использовал для покупки квартиры с кредитом деньги, которые накопил ещё до брака или получил в наследство. В этом случае можно требовать увеличения своей доли в имуществе, при этом обязательства по невыплаченному ипотечному кредиту будут равными, а доли квартиры — разными.

— Всё придётся делить в суде, и тут потребуются документы, подтверждающие, что деньги были: выписки со счетов, завещание и так далее. Если откладывал наличными дома — скорее всего, доказать право на большую, чем половина, долю в недвижимости не удастся, — уверяет Дмитрий Шагин.

Если ипотека была оформлена до брака

— Добрачная ипотека разделу не подлежит, — констатирует юрист-правозащитник Надежда Александрова. — Однако супруг, не являющийся собственником, имеет право на половину суммы от всех ипотечных платежей, которые были внесены в период брака, — добавляет эксперт.

Закон считает, что в браке все платежи делаются из общих денег, даже если один из супругов вообще не работает.

Если после развода перестать платить по кредиту

Тот, кто не хочет потерять недвижимость, платит и требует с бывшего супруга компенсацию через суд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В этом случае всё просто: как только банк перестанет получать платежи, он реализует недвижимость и вырученными деньгами погасит кредит. При этом заёмщики теряют и квартиру, и первоначальный взнос, и все свои платежи. Поэтому, как правило, тот, кто не хочет потерять недвижимость, платит и требует с бывшего супруга компенсацию через суд.

Авторы Михаил Краснов