Не брак, а так: Юрист объяснил Life.ru, как не остаться «голым» после гражданских отношений

Имущество, которое было нажито в период фактического проживания вместе, не подлежит автоматическому разделу при расставании. Об этом рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. В беседе с Life.ru эксперт объяснил, как избежать имущественных споров в случае выхода из гражданского брака.

Хотя термин «гражданский брак» давно вошёл в обиход, с юридической точки зрения он не означает брака как такового. Это лишь сожительство двух людей, не зарегистрированное в органах ЗАГС, и, как подчёркивает Верховный суд, такой союз не создаёт правового режима совместной собственности. Давид Адамс Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист

Юрист пояснил, что без официального брака ни одна покупка, даже совершённая на общие деньги, не гарантирует равные доли в праве собственности. Это должен осознавать каждый из партнёров, чтобы избежать имущественных споров. По словам специалиста, если квартира или машина оформлены на одного человека, то именно он и будет считаться их единственным владельцем. А доказать иное в суде можно только при наличии убедительных документов. Адамс посоветовал оформлять имущество в долевую собственность с указанием точных процентов владения.

«Также полезно заключать письменные соглашения, в которых отражаются правила использования и распоряжения имуществом, приобретённым в совместный период. Подобные соглашения, пусть и составленные без нотариуса, придают большей определённости имущественным отношениям. Важно сохранять любые доказательства вложений — от чеков и платёжных поручений до переписок и свидетельских показаний», — отметил юрист.

Специалист дополнил, что в зоне риска находятся те, кто прожил в зарегистрированном браке, развёлся и продолжил жить совместно. По словам Адамса, бывшие супруги становятся юридически посторонними людьми и приобретённое в этот период имущество не является совместно нажитым. Эксперт подчеркнул, что незарегистрированные отношения — это большая зона риска, поэтому нужно задумываться о юридических гарантиях до заключения брака.