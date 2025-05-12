Везде свои страхи: Психотерапевт раскрыла, чем отличаются проблемы миллениалов, зумеров и бумеров

Смена поколений всегда несёт свои уникальные ментальные вызовы. Каждое из них переживает свой набор душевных трудностей. Миллениалов одолевают карьерные и финансовые заботы, зумеров — поиск себя и самоощущение, а бумеров — изоляция и цифровая адаптация. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психотерапевт Ирины Крашкина.

Для миллениалов (рожденных примерно в 1981-1996 годах) характерны профессиональный прессинг из-за неопределённости на рынке труда и высоких требований, а также финансовое бремя — кредиты, ипотека, неуверенность в жилищном вопросе. Непросто им даются и личные связи: сложности с доверием и обязательствами часто приводят к ощущению оторванности.

Зумеры (1997-2012) сталкиваются с вызовами самоидентификации — вопросами внешности, ориентации, принадлежности. Диктат соцсетей с их навязанными идеалами порождает тревожность и проблемы с самооценкой. К этому добавляется страх перед неизвестностью будущего, вызванный глобальными изменениями и нестабильностью.

Бумеры (1946-1964) чаще тревожатся о здоровье, сталкиваясь с физическими недугами и страхом старения. Уход близких и редкое общение с детьми могут приводить к чувству покинутости. Наконец, освоение новых технологий вызывает у них ощущение отставания и бессилия.

При этом миллениалы и зумеры, чтобы решить свои ментальные проблемы, обращаются к специалистам. А вот бумеры в кабинете психолога появляются гораздо реже. Они являются приверженцами традиционного подхода к решению проблем, однако и они готовы обратиться за помощью, когда речь идёт о вопросах здоровья, одиночества и выхода на пенсию.

«Бумеры более ориентированы на традиционные ценности и достижения, и часто не понимают или не принимают вызовов, с которыми сталкиваются миллениалы и зумеры, что может создавать барьеры в общении и взаимопонимании», — добавила врач.