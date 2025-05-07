Миллинеалы — главные скидочники, а зумеры — фанаты кешбэков: Как разные поколения россиян совершают покупки?

Сервис «Пакет» от X5 провёл исследование, в котором выяснил, представители каких поколений стараются экономить при покупке продуктов, а каких — почти не обращают внимания на цены и скидки. Результаты опроса попали в распоряжение Life.ru.

По данным опроса, чаще всего россияне покупают продукты из категорий: молочные продукты (90%), овощи и фрукты (90%), а также хлебобулочные изделия (76%). Чуть реже покупают мясо и рыбу (75%), бакалею (64%) и сладкое (61%). Полуфабрикаты и готовую еду выбирает половина опрошенных.

Чаще всего россияне готовят самостоятельно –– 68%. При этом пятая часть жителей отдаёт предпочтение полуфабрикатам, а готовой еде — каждый десятый. Среди всех поколений больше всего готовкой занимаются так называемые бумеры. Регулярно покупают готовую еду в супермаркетах и ресторанах иксы, а зумеры отдают предпочтение полуфабрикатам.

Привычка покупать продукты впрок есть у 75% россиян, но у поколения X она развита лучше всего — 87% его представителей поступают именно так. Планирует поход в магазин почти каждый второй житель страны –– 47%. Однако половина не всегда придерживается этого правила (49%), а 4% россиян никогда так не делают.

Также стало известно, совершают ли россияне незапланированные покупки, если предлагают товар по акции. Выяснилось, что так делают 77% опрошенных. Чаще всего на выгодные предложения обращают внимание миллениалы –– 85% и иксы –– 87%. Зумеры (64%) и бумеры (68%) оказались менее восприимчивыми к скидкам.

72% всех респондентов следят за выгодными предложениями в магазинах, но иногда покупают товары без акции, а почти пятая часть из них берёт продукты только по скидкам. Интересно, что миллениалы чаще других игнорируют стоимость товаров (15%). Среди зумеров так поступают 9%, у иксов и бумеров — 11%.

Около четверти респондентов берут корзину вместо тележки, дабы ограничить количество покупок в супермаркете. 16% перекусывают перед походом в магазин, чтобы не купить лишнего, и ещё столько же — покупают еду на развес. Всегда программами лояльности и кешбэк-сервисами пользуется половина респондентов. Пользуются, но иногда забывают их применять, более трети опрошенных, а не нуждаются — только 3%. Чаще этот способ экономии применяют зумеры (70%) и поколение X (65%).

В большинстве своём россияне списывают накопленный кешбэк на молочную продукцию (51%), мясо и рыбу (50%), а также овощи и фрукты (41%). На сладком (33%), выпечке (29%) и готовой еде (28%) не прочь сэкономить почти треть. Бакалея (22%), напитки (20%) и снеки (7%) притягивают меньшее количество потребителей. При этом зумеры списывают большую часть кешбэка на овощи и фрукты, в то время как остальные поколения выбирают молочную и мясную продукцию.