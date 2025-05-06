Эксперты рассказали, как понять, что творог уже испортился

Несмотря на указанный срок годности, самый надёжный способ определить свежесть творога — это попробовать его. Чтобы немного увеличить срок его хранения, поместите его в самую холодную часть холодильника. Если творог имеет кислый или горьковатый привкус, даже если срок годности ещё не истёк, лучше не рисковать и использовать его для приготовления блюд, требующих термической обработки, или утилизировать.