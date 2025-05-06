Эксперты рассказали, как понять, что творог уже испортился
HHS: Просроченный творог лучше выбросить, в крайнем случае попробовать запечь
Творог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alter-ego
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) установило четкие правила и сроки хранения творога, гарантирующие его пользу и безопасность. Ключевым фактором является соблюдение правильной температуры, передаёт EatingWell.
Для оптимального хранения кисломолочного продукта необходимо поддерживать температуру не выше +4,4°C. Срок годности закрытой упаковки — 14 дней. После вскрытия упаковки творог рекомендуется употребить в течение недели.
Несмотря на указанный срок годности, самый надёжный способ определить свежесть творога — это попробовать его. Чтобы немного увеличить срок его хранения, поместите его в самую холодную часть холодильника. Если творог имеет кислый или горьковатый привкус, даже если срок годности ещё не истёк, лучше не рисковать и использовать его для приготовления блюд, требующих термической обработки, или утилизировать.
Ранее сообщалось, что ФАС ввела дополнительные проверки производителей сырого молока. В ведомстве изучили финансово-экономические показатели ведущих игроков рынка и выявили случаи, когда рост отпускных цен на молоко и сливочное масло сопровождался чрезмерным увеличением рентабельности.