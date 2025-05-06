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6 мая, 11:23

Эксперты рассказали, как понять, что творог уже испортился

HHS: Просроченный творог лучше выбросить, в крайнем случае попробовать запечь

Творог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alter-ego

Творог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alter-ego

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) установило четкие правила и сроки хранения творога, гарантирующие его пользу и безопасность. Ключевым фактором является соблюдение правильной температуры, передаёт EatingWell.

Для оптимального хранения кисломолочного продукта необходимо поддерживать температуру не выше +4,4°C. Срок годности закрытой упаковки — 14 дней. После вскрытия упаковки творог рекомендуется употребить в течение недели.

Несмотря на указанный срок годности, самый надёжный способ определить свежесть творога — это попробовать его. Чтобы немного увеличить срок его хранения, поместите его в самую холодную часть холодильника. Если творог имеет кислый или горьковатый привкус, даже если срок годности ещё не истёк, лучше не рисковать и использовать его для приготовления блюд, требующих термической обработки, или утилизировать.

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Ранее сообщалось, что ФАС ввела дополнительные проверки производителей сырого молока. В ведомстве изучили финансово-экономические показатели ведущих игроков рынка и выявили случаи, когда рост отпускных цен на молоко и сливочное масло сопровождался чрезмерным увеличением рентабельности.

Мария Любицкая
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