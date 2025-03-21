«Мясной клей» нашли в твороге, сардельках и колбасе российских производителей

В продукции российских производителей, включая творог, сардельки и колбасы, был обнаружен мясной клей. По информации SHOT ПРОВЕРКИ, в твороге от «Русмолпродукта», твороге «Время му» и творожной массе с изюмом «Курское молоко» была выявлена микробная трансглютаминаза, которая может негативно сказаться на иммунной системе и кишечнике. Этот запрещённый фермент также найден в сардельках от ООО «Кузьминки» и варёной колбасе с молоком от питерского бренда «Анком».

Кроме того, в других образцах продукции обнаружены незаявленные ДНК и сорбиновая кислота, а также случаи замены молочных жиров на растительные или нарушения в жирно-кислотном составе. Фальсификатом признаны сырокопченая колбаса под маркой «Дубки» и сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта», а также сгущенное молоко от «Брасовских сыров» и плавленый сыр Курского молочного завода.

Опасная продукция найдена в магазинах сети «Светофор» в Курской области, но нарушения также встречается и в других торговых точках, утверждает SHOT ПРОВЕРКА.