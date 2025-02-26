Врач объяснила Life.ru, в чём заключается опасность «мясного клея», найденного в российской молочке

Растительные жиры не являются адекватной заменой животным жирам — в них намного ниже содержание полезных жирных кислот. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Вопреки расхожему мнению, растительные жиры не всегда могут заменить животные. Они содержат гораздо меньше полезных жирных кислот, необходимых для работы сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Кроме того, продукты, содержащие растительные жиры, зачастую проигрывают животным в содержании жирорастворимых витаминов A, D, E, дефицит которых может негативно сказаться на зрении, иммунитете и состоянии костей», — объяснила она.

Врач уделила особое внимание процессу гидрогенизации, который происходит в некоторых растительных жирах. Эта технология порождает трансжиры — крайне опасные соединения, которые повышают уровень «плохого» холестерина и одновременно снижают уровень «хорошего». Такой дисбаланс многократно увеличивает риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта, делая трансжиры одним из главных врагов здоровья сердца.

Стеаринами называют насыщенные жирные кислоты, которые получают из растительных масел, таких как пальмовое, соевое и хлопковое. Несмотря на то что они не так вредны, как трансжиры, их избыток в рационе способен негативно влиять на липидный профиль крови, предупредила гастроэнтеролог. Кроме того, высокое содержание стеаринов может негативно повлиять на усвоение жизненно важных питательных веществ и микроэлементов.

Трансглютаминаза, или «мясной клей», — это фермент, который используется для улучшения текстуры продуктов. На данный момент он не входит в список разрешённых добавок, но также не относится и к запрещённым веществам, добавила наша собеседница.

Безусловно, это удобная технология для производителей, но для покупателей она может представлять потенциальную угрозу. Некоторые исследования связывают трансглютаминазу с повышенной проницаемостью кишечника и, как следствие, с некоторым повышением риска аутоиммунных заболеваний, таких как целиакия и болезнь Крона. Однако это лишь научные гипотезы, и, в случае соответствия продукции нормам технических регламентов, не стоит излишне опасаться трансглютаминазы. Она представляет собой всего лишь белок, который гораздо менее опасен, чем хорошо изученные трансжиры. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух