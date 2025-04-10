Зумерам назвали сумму накоплений, которая позволит уйти на пенсию в 40 лет

Многие россияне хотели бы выйти на раннюю пенсию. Особенно чётко подобной стратегии придерживаются зумеры, которые стараются усиленно копить деньги, чтобы не работать после 40 лет. Как оказалось, для этого нужны всего лишь какие-то 69 миллионов рублей — и это ещё минимум. В идеале необходимо довести накопления до 90 миллионов, посчитал аналитик Олег Калманович.

«Если зумер хочет к 40 годам накопить сумму, достаточную для пассивного дохода, ему придётся откладывать примерно 100–150 тыс. рублей в месяц при средней ставке по вкладам в 10–12% годовых», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

По его словам, вкладов должно хватить, чтобы к 40 годам заработать 69–90 миллионов рублей. А уже на эти деньги можно прожить следующие 30–35 лет при расходах в месяц на уровне средней зарплаты в Москве, то есть около 180 тысяч рублей. Тем не менее эксперт считает данную стратегию рискованной из-за инфляции и потенциального снижения ключевой ставки.