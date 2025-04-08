Соцфонд озвучил три условия для назначения страховой пенсии в 2025 году
Соцфонд: Для получения страховой пенсии нужны 15 лет стажа и 30 коэффициентов
Для получения пенсии требуется соблюдение трёх условий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57
Для получения страховой пенсии в 2025 году необходимо соответствовать трём обязательным требованиям. Первое — достижение пенсионного возраста, второе — наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов, третье — 15 и более лет страхового стажа. Актуальные условия озвучил Соцфонд РФ, с данными ознакомилось РИА «Новости».
Напомним, что общеустановленный пенсионный возраст у мужчин сегодня — 64 года, у женщин — 59 лет. Стоимость одного коэффициента в 2025 году составляет 145,69 рубля, а объём фиксированной выплаты — 8 907,70 рубля.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за переходного периода пенсионной реформы в 2025 году ни мужчины, ни женщины на пенсию по возрасту не выходят. У женщин, достигших 59 лет, и мужчин 64 лет возможность выхода на пенсию наступит только в 2026-м.