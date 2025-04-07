Части российских пенсионеров добавят трудовой стаж: Кому положен перерасчёт?

Учёт трудового стажа для граждан, проживающих на территории новых регионов России, будет изменён с 1 июля. Обновлённые правила разработаны с целью упорядочить расчёт страхового стажа для людей, которые работали в ЛДНР, Запорожье и Херсонщине до выхода на пенсию. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

В страховой период упомянутой категории пенсионеров включат время работы, которая выполнялась на некогда украинской территории с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. В случае с жителями ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014-го по 31 декабря 2022-го, а в случае с жителями Запорожской и Херсонской областей — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Расчёт стажа будет проводиться по упрощённой схеме: за каждый отработанный месяц начисляется 1/12 от года, а за каждый день — 1/360. Такие меры, по словам эксперта, позволят учесть рабочий опыт на новых территориях России, не перегружая систему сложными административными процедурами.